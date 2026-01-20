74歲鄭則仕跑出第二人生 用行動為熟齡人士注下強心針 曾暴瘦70斤兼被傳病逝惹人擔憂

一年一度的馬拉松2026已經於周日（18日）順利舉行，一如往年，今年的風頭躉依然是周潤發，當日全黑造型配銀髮非常搶眼，今年的「跑友」陣容相當強勁，包括有：79歲的劉江、76歲的鮑起靜、74歲的鄭則仕、、黃翠如與蕭正楠等20人。鄭則仕的出現，更加成為城中熱話。

「超班生」鄭則仕跑齡只有9個月

被周潤發讚是「超班生」的鄭則仕的跑齡只有9個月，今次首戰渣馬成功完成10K賽，獲得網民佩服並表示欣賞，有人說：「健康真係要自己爭取，睇住佢之前身體有問題，而家跑到10km，大家仲有咩藉口話做運動辛苦？」、「董昭都跑得快過大家」，甚至有網民為鄭則仕跑步靚相配上口號「則仕Do It」。鄭則仕拍片多謝「師父」周潤發。

賽後鄭則仕激動拍片分享心聲

今次鄭則仕首次挑戰馬拉松，在10公里賽事中，以約2小時時間完成，賽後鄭則仕激動拍片分享心聲，特別感謝「師父」周潤發的悉心指導，更以自身經歷勉勵大眾勇敢追夢：「從來沒有接觸過跑步這個運動。從3月中旬到今天是10個月，從零開始到今天，十公里完成了，非常非常興奮。特別特別要感謝我的師父，在他的指導、監督之下，才能完成今天的夢想。還有我的隊友給我那種鼓勵。今天跑到終點的時候，我的隊友和旁邊的朋友歡呼鼓掌，我想都沒想過，太震撼了。特別感謝他們。原來有些事情就是我們沒有接觸過，你可以嘗試一下，定個目標，把它完成。如果做得好，所有人都會表揚你。我不是特別厲害，其實每個人都可以。你呢？定個目標，你要努力。」

谷德昭亦有留言大讚鄭則仕

谷德昭亦有留言大讚鄭則仕：「睇到Kent Gor跑完十K馬拉松的新聞好興奮，是一服熟齡人仕的強心針，10K喎，對做開運動嘅人士，可能當只係打一個乞嚏，對平時冇郁開嘅朋友，10K搭的士都嫌遠。Kent Gor 向來俾觀眾嘅感覺都係唔太修身靈活，如今七十開外，副偈先 Tune到咁靚，真金白銀跑了10K，跑得慢？而家興慢跑，輕輕鬆鬆唔傷身，效果更好，跑完後聽到Kent Gor輕鬆地說：『想跑多五K添』，真心佩服，大家再冇藉口，要向前輩學習，好好Tune番好副偈。」谷德昭亦分享與鄭則仕打保齡球的經歷：「佢係輕鬆可以打到200分嘅好手，佢嘅球姿沉實，唔花巧、唔跳躍，唔為擺Pose，簡簡單單穩定地踏步向前行，腳到位、力從地起加手臂穩定揮動加適當旋轉，球恰當地落在球道最佳位置，球速不快沒有花巧掟彎，勝在波夠重加上雄厚充沛的旋轉，當波Hit中13位時，保齡球瓶發出如被星球撞擊的低音爆炸十支瓶天翻地覆地互相撞擊，莫講只得十支瓶，廿支都照 Strike。Kent Gor轉身一個微笑，揸一揸拳頭，跟大家一個High Five，好乸有型。我當時就想，要學就學 Kent Gor呢種打法，今天，除了球姿，我更想學Kent Gor的跑姿，Kent Gor真金白銀地鼓勵了大家，If I Can Run 10K, You Can run 10K.」

鄭則仕近年身體狀況屢成為焦點

鄭則仕近年的身體狀況屢成為焦點，明顯暴瘦而且唇邊鬍鬚亦已花白，2021年起就有不少傳聞指鄭則仕已經去世，去年他曾日前特意拍短片強調自己還在生，片中可見鄭則仕在戶外一邊走一邊拍攝視頻，還扮作跑跑跳跳，相當醒神，他還親揭暴瘦70斤的原因：「說我暴瘦，我是真的，我從270斤減到現在200斤，是因為年紀大了，身體承受不了，會很多毛病出來，為了想自己健康，輕鬆，所以必須要減肥。說我留鬍子顯得憔悴，那就對了，是角色需要，電影拍完把鬍子剃掉，還我本來的面目。」