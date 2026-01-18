渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢

【渣打馬拉松2026/渣馬2026】渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，一眾熱愛跑步的圈中藝人如周潤發、何沛珈、林淑敏、阮浩棕及梁諾妍等亦有報名參賽。郭晶晶、霍啟剛、盛智文出戰渣馬「領袖盃」。《星島頭條》為你即時更新渣打馬拉松2026藝人明星跑手情況。

10:50 渣馬風頭躉周潤發在眾多跑手簇擁下現身終點，全黑造型配銀髮非常搶眼，引起一陣騷動，今次他更帶同跑友鮑起靜、鄭則仕、劉江、黃翠如與蕭正楠一行人完成10公里賽事。

周潤發飲茶慶功

一行人齊齊受訪，周潤發興奮大讚一班「學生」非常弗，更笑言已請發嫂安排4枱一齊飲茶慶功，他又笑言若繼續收生，便要加收會費，今次一行朋友20多人齊齊跑，非常墟冚。問是否老中青齊聚？周潤發笑言最青是鮑起靜，黃翠如與蕭正楠則自認老弱殘兵。問滿意成績嗎？周潤發笑言：「好過21公里，當時要2個多小時，今次（10公里）不用，哈哈！」劉江笑指周潤發一定滿意，否則他們便不來了。

鮑起靜指鄭則仕表現超班，只是加入跑幾個月，便已獲周潤發邀一齊跑10公里。他笑言能從零到十，是因為有發哥這位好師傅，問是否跑步操弗？他笑言：「不是，跑完非常辛苦，哈哈！但都好過癮。」鮑起靜早前更在日本完成17公里的路程，她笑言：「我經常說發哥救了我們這幾個老人，令到我們永遠都青春、永遠都健康。」劉江又笑言跑完這次想退會，只是在大帽山遇到周潤發一次，從此便加入了一起跑。

周潤發笑稱跑到120歲

問周潤發堅持跑到80歲？他笑稱：「120歲都繼續跑！學生越來越多，我每位都收他們2萬月費，今日20多個，條數很襟計。（之前想邀盧海鵬一起跑？）鵬哥這種窮鬼我就不收生啦，哈哈！（邊個最有錢途？）黃翠如一報就兩位，最有錢是鄭則仕，一家五口一齊跑呀！」問到全程被圍觀？周潤發笑言打招呼都手軟，大家都很熱情，是每年都要出來與大家見面的一次。談到電影寒冬，鮑起靜相信冬天後會有春天，問出山打救？周潤發指一個人救不到太多，「但無人找我呀！（因為像學費一樣收得貴？）沒人找我，又怎麼知道我收得貴？我都轉行（教跑步）啦！」至於金像獎有4部電影被DQ的風波，周潤發說：「我未睇到，睇了再答你！」

蕭正楠黃翠如自認老弱殘兵

蕭正楠黃翠如首次夫妻檔出戰渣馬，翠如指隨周潤發學跑步4年半，自認跑前是老弱殘兵，平常是跟著劉江的速度跑，今天大家都跑得比往常快，又笑言：「好開心，發哥真的很多人hi，我們和劉江跑在前面，發哥在後面招呼大家。」蕭正楠指原計劃帶「蕭哈哈」在終點接翠如：「沒有個仔在終點，我怕她衝不了線，哈哈！但事後我又決定報名一齊跑，希望下年帶他來，將來也要跟發哥一齊跑！」黃翠如形容兒子是跑團的「團孫」，笑言要努力賺錢為兒子交會費。問挑戰半馬？黃翠如一口拒絕，笑言現在已很滿足，中學時身體差，甚至有「醫生紙」豁免考跑步，現在跑步後身體好，懷孕初期時也有跑，問身體更健康生多個？她笑言認老，但老公則不會認老。

10:50 林家謙首次挑戰半馬，用了2時13分完成，首戰即出戰半馬，他笑言因為自己喜歡越級挑戰，他表示時間跟平日練跑差不多，又指平日也有教練幫他訓練，自從演唱會後開始練跑步，所以至今已練了幾個月，對於今次的成績他頗為滿意。至於出年是否會再參加，他表示不知道，但最少今年完成了今年要做的事情，又表示今年想做些離「譜」的事，跑步就是其中一件。

至於為何品牌參加渣馬，他表示是因為朋友和品牌邀請，發覺自己跑得及很有天份，所以就「just do it」，問到他有沒有一路跑一路唱歌練氣？他說：「因為開演唱會就練，當時幾公里咁跑，覺得自己夠氣，只是腳的肌肉要訓練，感覺上斜比較容易，反而平路同落斜擔心衝力。」至於下次是否挑戰全馬？他笑說：「比我唞唞，下年再下年，但會想繼續跑步，（叫好友Tyson Yoshi 一齊跑？）唔知佢跑長跑係點，佢啲爆發型應該短跑叻啲。」

08:23 陳家樂與連詩雅夫妻檔齊齊以1:09:28衝線，連詩雅指陳家樂去年因病缺席，今年也因BB女病了，身為父母的二人也被傳染，連詩雅透露剛退燒，陳家樂則以中藥控制。連詩雅表示一直想夫妻檔參與，也想一起進步，她指成績比去年進步1、2分鐘。問是否一齊備戰？陳家樂指與太太備戰幾個月，更約齊一班兄弟齊齊跑，希望將運動習慣宣揚出去。連詩雅指有想過帶囡囡在衝線區等他們，但因她病了作罷，陳家樂指想與太太挑戰半馬，亦想出戰不同地方的馬拉松，若果是鄰近地區也想帶囡囡一齊去。

07:34 MIRROR成員王智德（Alton）以49:09完成10公里賽事，他形容成績幾理想，事前食了香蕉及電解質，他指入行前常跑步，入行後反而少了，當年成績達40分頭段班，但年狀態較好，現在成績已有交代。問可有約MIRROR兄弟一齊跑？王智德笑言有，初時有幾位響應，但慢慢討論後只剩他一個，但大家有工開都是好事，透露自己也忙拍劇《喜劇開場》。

王智德指演唱會期間已為渣馬備戰，笑言前一晚也有點緊張，因留意到姜濤再成話題被指「轉會」，他相信好似AK（江𤒹生）所言，是空穴來風，但有討論也是好事，問他想過「轉會」？王智德笑言若專心跑步是「轉行」，現時很享受工作，問跑到好成績如何慶祝？王智德笑言回家背劇本。

07:34 何沛珈、阮浩棕、黃美棋到維園為渣馬10公里賽事熱身，黃美棋指為表現而感到緊張，因早前扭傷腳怕影響表現，希望能圓滿完成。至於阮浩棕則早早休息，因為對今日表現也有目標，希望較去年有進步，阮浩棕最終以58:14完成。

何沛珈則指自己去年也帶病上陣，醫生也曾建議她退出但有順利完成，她透露早前也有備戰跑10公里，因最近工作忙也擔心完成不到，結果與去年時間相若，她笑言跑步秘訣是空肚上陣，笑言比較輕身也燃燒到脂肪。黃美棋則表示驚訝，笑言最好的備戰是食白飯。而何沛珈則以1:12:22跑完10公里。

07:23 去年參加半馬賽事的何泳芍，今年仍是報了半馬，何泳芍指因去年是第一次參賽，故認為今年的成績一定會比去年好：「上年第一次跑比較保守，冇話好盡力，但都比起我本來預計嘅時間快，本來上年目標係兩個鐘內，最後成績係1小時53分，今年目標係再快5分鐘，即係1個小時48分。」

何泳芍笑指上年再跑了10K後，就被朋友笑她跑半馬是完全沒有盡力，而自己也覺得有點輕鬆，所以今年就想設定目標，不過她坦言本想預計在1小時45分完成，但看了今天天氣就覺得難，因預計過完西隧後就會很熱。何詠芍指今年也操練了很多，因3月還要在日本靜岡參加全馬，故會把今日當成是比較辛苦的練習。

何泳芍今年報名半馬。

何泳芍今年也操練了很多。

何泳芍認為今年的成績會比去年好。

何泳芍透露3月還要在日本靜岡參加全馬。

06:20 吳業坤與日籍太太濱口愛子今早約6時20分一同在尖沙咀起步點做熱身，期間不停被參賽者邀請影合照，吳業坤表示今次與太太一起參加全馬賽事，也是他人生第一個全馬，他指事前已經盡力去練習，坦這次的目標是完成賽事：「因為報名時，半馬是非常搶手，10K我覺得挑戰性是有，但我想再有挑戰性點，所以就同太太報了全馬。」

吳業坤指去年已想跟太太一起跑半馬，不過因有工作關係不能參加，吳業坤坦言為了今次賽事，特意租住尖沙咀的酒店，所以在休息方面也頗充足。問到預計會用多少時間完成比賽？吳業坤說：「我真係不斷睇數據，又問AI，其實如果5個半小時已經好叻，因為第一次，我之前跑毅行嗰啲都係用意志慢慢跑，所以希望完成賽事，試咗第一次，然後第二次先睇會唔會去追成績。（怕唔怕一陣太太會丟底你？）佢都話準備丟底我，雖然我幫佢戴咗Gel嗰啲，盡力吧，因為始終我同佢都冇跑過全馬。」而吳業坤又覺得今日天氣也不錯，所以沒有太多事情擔心：「係擔心流汗，我自己出汗比較大，所以都帶咗鹽丸同補水嘅嘢。」