Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

渣打馬拉松2026丨周潤發自爆「轉行」做教練豪言跑到120歲 「學生」鮑起靜超班鄭則仕最有錢

影視圈
更新時間：08:26 2026-01-18 HKT
發佈時間：08:26 2026-01-18 HKT

【渣打馬拉松2026/渣馬2026】渣打馬拉松2026今日（18日）舉行，一眾熱愛跑步的圈中藝人如周潤發、何沛珈、林淑敏、阮浩棕及梁諾妍等亦有報名參賽。郭晶晶、霍啟剛、盛智文出戰渣馬「領袖盃」。《星島頭條》為你即時更新渣打馬拉松2026藝人明星跑手情況。

10:50 渣馬風頭躉周潤發在眾多跑手簇擁下現身終點，全黑造型配銀髮非常搶眼，引起一陣騷動，今次他更帶同跑友鮑起靜、鄭則仕、劉江、黃翠如與蕭正楠一行人完成10公里賽事。

周潤發飲茶慶功

一行人齊齊受訪，周潤發興奮大讚一班「學生」非常弗，更笑言已請發嫂安排4枱一齊飲茶慶功，他又笑言若繼續收生，便要加收會費，今次一行朋友20多人齊齊跑，非常墟冚。問是否老中青齊聚？周潤發笑言最青是鮑起靜，黃翠如與蕭正楠則自認老弱殘兵。問滿意成績嗎？周潤發笑言：「好過21公里，當時要2個多小時，今次（10公里）不用，哈哈！」劉江笑指周潤發一定滿意，否則他們便不來了。

鮑起靜指鄭則仕表現超班，只是加入跑幾個月，便已獲周潤發邀一齊跑10公里。他笑言能從零到十，是因為有發哥這位好師傅，問是否跑步操弗？他笑言：「不是，跑完非常辛苦，哈哈！但都好過癮。」鮑起靜早前更在日本完成17公里的路程，她笑言：「我經常說發哥救了我們這幾個老人，令到我們永遠都青春、永遠都健康。」劉江又笑言跑完這次想退會，只是在大帽山遇到周潤發一次，從此便加入了一起跑。

周潤發笑稱跑到120歲

問周潤發堅持跑到80歲？他笑稱：「120歲都繼續跑！學生越來越多，我每位都收他們2萬月費，今日20多個，條數很襟計。（之前想邀盧海鵬一起跑？）鵬哥這種窮鬼我就不收生啦，哈哈！（邊個最有錢途？）黃翠如一報就兩位，最有錢是鄭則仕，一家五口一齊跑呀！」問到全程被圍觀？周潤發笑言打招呼都手軟，大家都很熱情，是每年都要出來與大家見面的一次。談到電影寒冬，鮑起靜相信冬天後會有春天，問出山打救？周潤發指一個人救不到太多，「但無人找我呀！（因為像學費一樣收得貴？）沒人找我，又怎麼知道我收得貴？我都轉行（教跑步）啦！」至於金像獎有4部電影被DQ的風波，周潤發說：「我未睇到，睇了再答你！」

蕭正楠黃翠如自認老弱殘兵

蕭正楠黃翠如首次夫妻檔出戰渣馬，翠如指隨周潤發學跑步4年半，自認跑前是老弱殘兵，平常是跟著劉江的速度跑，今天大家都跑得比往常快，又笑言：「好開心，發哥真的很多人hi，我們和劉江跑在前面，發哥在後面招呼大家。」蕭正楠指原計劃帶「蕭哈哈」在終點接翠如：「沒有個仔在終點，我怕她衝不了線，哈哈！但事後我又決定報名一齊跑，希望下年帶他來，將來也要跟發哥一齊跑！」黃翠如形容兒子是跑團的「團孫」，笑言要努力賺錢為兒子交會費。問挑戰半馬？黃翠如一口拒絕，笑言現在已很滿足，中學時身體差，甚至有「醫生紙」豁免考跑步，現在跑步後身體好，懷孕初期時也有跑，問身體更健康生多個？她笑言認老，但老公則不會認老。

10:50 林家謙首次挑戰半馬，用了2時13分完成，首戰即出戰半馬，他笑言因為自己喜歡越級挑戰，他表示時間跟平日練跑差不多，又指平日也有教練幫他訓練，自從演唱會後開始練跑步，所以至今已練了幾個月，對於今次的成績他頗為滿意。至於出年是否會再參加，他表示不知道，但最少今年完成了今年要做的事情，又表示今年想做些離「譜」的事，跑步就是其中一件。

至於為何品牌參加渣馬，他表示是因為朋友和品牌邀請，發覺自己跑得及很有天份，所以就「just do it」，問到他有沒有一路跑一路唱歌練氣？他說：「因為開演唱會就練，當時幾公里咁跑，覺得自己夠氣，只是腳的肌肉要訓練，感覺上斜比較容易，反而平路同落斜擔心衝力。」至於下次是否挑戰全馬？他笑說：「比我唞唞，下年再下年，但會想繼續跑步，（叫好友Tyson Yoshi 一齊跑？）唔知佢跑長跑係點，佢啲爆發型應該短跑叻啲。」

08:23 陳家樂與連詩雅夫妻檔齊齊以1:09:28衝線，連詩雅指陳家樂去年因病缺席，今年也因BB女病了，身為父母的二人也被傳染，連詩雅透露剛退燒，陳家樂則以中藥控制。連詩雅表示一直想夫妻檔參與，也想一起進步，她指成績比去年進步1、2分鐘。問是否一齊備戰？陳家樂指與太太備戰幾個月，更約齊一班兄弟齊齊跑，希望將運動習慣宣揚出去。連詩雅指有想過帶囡囡在衝線區等他們，但因她病了作罷，陳家樂指想與太太挑戰半馬，亦想出戰不同地方的馬拉松，若果是鄰近地區也想帶囡囡一齊去。

07:34 MIRROR成員王智德（Alton）以49:09完成10公里賽事，他形容成績幾理想，事前食了香蕉及電解質，他指入行前常跑步，入行後反而少了，當年成績達40分頭段班，但年狀態較好，現在成績已有交代。問可有約MIRROR兄弟一齊跑？王智德笑言有，初時有幾位響應，但慢慢討論後只剩他一個，但大家有工開都是好事，透露自己也忙拍劇《喜劇開場》。

王智德指演唱會期間已為渣馬備戰，笑言前一晚也有點緊張，因留意到姜濤再成話題被指「轉會」，他相信好似AK（江𤒹生）所言，是空穴來風，但有討論也是好事，問他想過「轉會」？王智德笑言若專心跑步是「轉行」，現時很享受工作，問跑到好成績如何慶祝？王智德笑言回家背劇本。 

07:34 何沛珈、阮浩棕、黃美棋到維園為渣馬10公里賽事熱身，黃美棋指為表現而感到緊張，因早前扭傷腳怕影響表現，希望能圓滿完成。至於阮浩棕則早早休息，因為對今日表現也有目標，希望較去年有進步，阮浩棕最終以58:14完成。

何沛珈則指自己去年也帶病上陣，醫生也曾建議她退出但有順利完成，她透露早前也有備戰跑10公里，因最近工作忙也擔心完成不到，結果與去年時間相若，她笑言跑步秘訣是空肚上陣，笑言比較輕身也燃燒到脂肪。黃美棋則表示驚訝，笑言最好的備戰是食白飯。而何沛珈則以1:12:22跑完10公里。

07:23 去年參加半馬賽事的何泳芍，今年仍是報了半馬，何泳芍指因去年是第一次參賽，故認為今年的成績一定會比去年好：「上年第一次跑比較保守，冇話好盡力，但都比起我本來預計嘅時間快，本來上年目標係兩個鐘內，最後成績係1小時53分，今年目標係再快5分鐘，即係1個小時48分。」

何泳芍笑指上年再跑了10K後，就被朋友笑她跑半馬是完全沒有盡力，而自己也覺得有點輕鬆，所以今年就想設定目標，不過她坦言本想預計在1小時45分完成，但看了今天天氣就覺得難，因預計過完西隧後就會很熱。何詠芍指今年也操練了很多，因3月還要在日本靜岡參加全馬，故會把今日當成是比較辛苦的練習。

何泳芍今年報名半馬。
何泳芍今年報名半馬。
何泳芍今年也操練了很多。
何泳芍今年也操練了很多。
何泳芍認為今年的成績會比去年好。
何泳芍認為今年的成績會比去年好。
何泳芍透露3月還要在日本靜岡參加全馬。
何泳芍透露3月還要在日本靜岡參加全馬。

06:20 吳業坤與日籍太太濱口愛子今早約6時20分一同在尖沙咀起步點做熱身，期間不停被參賽者邀請影合照，吳業坤表示今次與太太一起參加全馬賽事，也是他人生第一個全馬，他指事前已經盡力去練習，坦這次的目標是完成賽事：「因為報名時，半馬是非常搶手，10K我覺得挑戰性是有，但我想再有挑戰性點，所以就同太太報了全馬。」

吳業坤指去年已想跟太太一起跑半馬，不過因有工作關係不能參加，吳業坤坦言為了今次賽事，特意租住尖沙咀的酒店，所以在休息方面也頗充足。問到預計會用多少時間完成比賽？吳業坤說：「我真係不斷睇數據，又問AI，其實如果5個半小時已經好叻，因為第一次，我之前跑毅行嗰啲都係用意志慢慢跑，所以希望完成賽事，試咗第一次，然後第二次先睇會唔會去追成績。（怕唔怕一陣太太會丟底你？）佢都話準備丟底我，雖然我幫佢戴咗Gel嗰啲，盡力吧，因為始終我同佢都冇跑過全馬。」而吳業坤又覺得今日天氣也不錯，所以沒有太多事情擔心：「係擔心流汗，我自己出汗比較大，所以都帶咗鹽丸同補水嘅嘢。」

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
渣打馬拉松2026 ‧ 持續更新
00:58
渣打馬拉松2026．持續更新︱選手指香港賽道具挑戰性 「發哥」周潤發10公里賽衝線
社會
1小時前
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
前TVB一線花旦近照曝光 夫婦歐遊一細節甜到漏 消失幕前多年成就老公星途
影視圈
13小時前
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
文記車仔麵執咗1間！「5舖街霸」神話不再？網民嘲「正常」 怒數3宗罪：熱潮過咗 人走茶涼
飲食
19小時前
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
陳松伶親回與張鐸姊弟戀婚姻兩大傳聞 曾因無法生育遭奶奶冷待 與老公至今未做一事
影視圈
14小時前
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
港男鬧爆超市賣「下欄」金奇異果︰擺極都唔熟，好酸好硬！供應商Zespri話有得解 教一招催熟
飲食
18小時前
特朗普四出點火令全球陷混亂 任期第二年警惕泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
特朗普四出點火令全球陷混亂 任期第二年警惕泡沫爆破 專家剖析對香港股樓影響｜林本利
投資理財
5小時前
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
「錢大媽」申港上市 創辦人原來不姓錢 東莞豬肉檔起家 「加盟模式」變出130億零售王國 
商業創科
17小時前
六合彩攪珠結果出爐｜頭獎$3100萬 睇下幸運兒係咪你!
六合彩攪珠結果出爐｜$3100萬頭獎無人中 下期頭獎基金增至4000萬
社會
13小時前
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
李丞責2026馬年運程｜12生肖事業/健康/愛情/財運一文睇清！犯太歲要趨吉避凶？1生肖宜慎防不正桃花
生活百科
2026-01-17 10:00 HKT
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
渣打馬拉松2026︱1.18開跑 一文睇清路線/跑手包領取須知/天氣/封路/交通安排（附跑手專屬優惠清單）
社會
22小時前