張栢芝細仔Marcus因黑雨染病  「廿四孝媽媽」親用古法醫治片段曝光  7歲兒向母投訴超可愛

向來被譽為圈中「廿四孝媽媽」的張栢芝，對兒子們的關愛可謂無微不至。繼早前為大仔謝振軒（Lucas）的學業親自飛往澳洲打點，之後更送他人生第一輛車作為其成人禮禮物後，昨日（19日）香港因暴雨懸掛黑雨警告，她心繫7歲的細仔張禮承（Marcus），親自到學校接他回家，之後赫然見到Marcus病倒，她立即用古法助他擊退病魔。

張栢芝親身用古法為Marcus治病

回家後，Marcus因濕氣太重而出現頭痛及感冒症狀，張栢芝見狀，立即化身中醫師，採用傳統的生薑療法為兒子驅寒。從她分享的影片可見，她先將生薑榨汁，再用薑片蘸滿薑汁，細心地為Marcus擦拭全身，包括腳板底，希望藉此為他吸走體內濕氣。

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張栢芝用風筒狂吹Marcus

隨後，張栢芝再用風筒吹向Marcus的後頸及頭部，以暖風進一步驅散寒氣。在這位「廿四孝媽媽」的悉心照料下，Marcus舒服得直接睡着。

Marcus向張栢芝投訴極可愛

治療過後，張栢芝溫柔地詢問Marcus是否還有頭痛，Marcus以英語回答：「It's gone.（已經好了）」，證實媽媽的古法治療非常見效。不過，他隨即童言無忌地投訴：「The real problem is the smell.（真正的問題是那個味道）」，抱怨自己滿身都是薑味，可愛的反應讓張栢芝忍俊不禁，場面溫馨。整個過程盡顯張栢芝對兒子的疼愛及無私的母愛。

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