何猷君兒子貴族幼稚園畢業天價學費曝光  四太梁安琪現身  何廣燊同古巨基大仔係同班同學？

賭王四房兒子何猷君早前與太太奚夢瑤在法國古堡補辦完夢幻婚禮後，近日已火速返港，原來是為了出席長子何廣燊（Ronaldo）的幼稚園畢業典禮。何猷君對兒子的畢業禮極度重視，當日以一身白色襯衫搭配西裝、領帶的正式打扮盛裝現身，宛如「霸道總裁」開家長會，他更作為家長代表上台發言。而四太梁安琪亦有親臨現場見證愛孫的重要時刻，可見何家對何廣燊的教育與成長十分關注。

何猷君出席兒子畢業禮四太也在場

在網上曝光的現場畫面中，何猷君與母親四太及一對子女拍下了溫馨的家族合照。照片中西裝革履的何猷君父愛滿溢，緊緊抱著4歲多的女兒Romee；而為了畢業禮特地做過髮型、穿着表演服裝的何廣燊，則乖巧地站在笑容燦爛的嫲嫲四太身前。何猷君在台上致辭時，大屏幕更驚喜曝光了他兒時就讀該校的珍貴畫面，上演兩代同校的溫馨時刻，他亦感謝母校為一家人留下了快樂的回憶。

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古巨基周勵淇上台表演

這場畢業典禮不僅有豪門氣派，現場更是星光熠熠，被參與的家長笑稱「畢業典禮變追星現場」。同場出席的還有歌手古巨基和藝人周勵淇（Niki），預計兩人的兒子同樣是應屆畢業生，二人更直接上台獻唱。

何猷君兒子和古巨基兒子是同學？

其中，古巨基穿着奪目的螢光色服裝在台上賣力演唱時，身旁還有一群可愛的小朋友為他伴舞，氣氛相當歡樂。眼尖的網民更發現，伴舞的小朋友中竟然有何猷君兒子何廣燊的身影。由於古巨基的長子古晉匡（Kuson）與何廣燊同樣是2019年出生，加上同台互動的緣分，不少網民紛紛猜測何廣燊與古晉匡極有可能是同班同學，令人大感驚喜。

貴族幼稚園每年學費逾十萬

據悉，這所匯聚了眾多星二代的學校，正是香港著名的貴族學校——香港銅鑼灣維多利亞幼兒園。該校教學質素備受肯定，公開資料顯示，該幼稚園每年的學費以及三餐等各種雜費開銷高達10萬港元以上（年齡段從2歲開始計算）。這意味著整個幼稚園生涯讀下來，所需費用保守估計不少於40萬港元。

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