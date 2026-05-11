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古巨基母親節晒半歲細仔近照 肥嘟嘟眼仔睩睩超可愛 年初再迎一子老婆57歲誕B曾掀熱議

影視圈
更新時間：15:40 2026-05-11 HKT
發佈時間：15:40 2026-05-11 HKT

現年53歲的歌手古巨基（Leo）與57歲的太太陳韻晴（Lorraine、前名陳英雪）在6年前迎來大兒子Kuson後，他們於今年元旦報喜，宣布家庭再添一名新成員。昨日（5月10日）適逢母親節，古巨基在社交平台分享了一張與兩名兒子的溫馨合照，讓細仔Kuderson的樣貌再度曝光，並留言：「我哋祝全世界嘅媽媽 母親節快樂#Kuderson第一個母親節」。

古巨基細仔肥嘟嘟趣緻可愛

在溫馨的自拍照中，古巨基戴著棒球帽，懷中攬着一對兒子，一臉幸福滿足。大兒子Kuson從爸爸和弟弟中間探出頭，望著鏡頭展現靦腆可愛的笑容。而被爸爸抱在懷裡的，正是約六個月大的細仔Kuderson。Kuderson眼仔睩睩，好奇地望向鏡頭，臉頰肥嘟嘟，小嘴微張，模樣十分趣緻可愛，融化了一眾網民的心。

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Lorraine曾做古巨基隱形女友

古巨基與太太Lorraine在1993年因工作結緣，年長4歲的Lorraine為了古巨基甘願放棄家族的高薪厚職，多年來默默在他背後擔任貼身助手兼「隱形女友」。經過長達20年的低調愛情長跑，兩人終於在2014年於美國拉斯維加斯註冊結婚，修成正果。Lorraine於2019年、以52歲高齡誕下大兒子Kuson，當時有報導指，他們早有生育計劃，因此提前凍卵。如今家中再添細仔Kuderson，一家四口的幸福模樣，絕對是娛樂圈中令人稱羨的愛情典範。

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