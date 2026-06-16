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關之琳零濾鏡真實顏值變異驚人？  網民嘆五官斧鑿痕跡明顯：之前不是這樣子

影視圈
更新時間：09:00 2026-06-16 HKT
發佈時間：09:00 2026-06-16 HKT

現年63歲的「大美人」關之琳，近年雖大幅減少影視作品，但身家豐厚的她生活依然養尊處優，專注享受人生。近日關之琳現身內地商業活動，曝光的影片引發網民熱烈討論。

關之琳零贅肉身材一流

從影片可見，關之琳在內地人氣依然高企，她甫現身，即獲得大批員工在紅地毯兩旁列隊歡迎，眾人情緒高昂，紛紛舉起手機拍攝，並大喊「歡迎關之琳」、「女神」，場面墟冚。關之琳當日化上精緻妝容，穿上一件時尚的駝色拼色闊身剪裁上衣，配襯黑色長褲及高跟鞋，雖然衣着較為密實，但仍可見其身材保養得宜，一雙長腿在鏡頭下更顯修長，毫無贅肉，盡顯巨星風範。

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關之琳被指五官斧鑿痕跡明顯

不過，網民對她最新的顏值狀態卻有不同看法。有網民大讚她「保養得真好」、「這個老闆娘的臉也太抗打了」；但亦有不少網民認為，她臉上雖不見皺紋，五官卻有明顯的斧鑿痕跡，蘋果肌異常突出，導致面部肌肉及表情看起來相當僵硬、不自然，感嘆「都腫成那樣了」、「醫美了，之前出鏡不是這樣子」。更有網民抵死地表示「像留長髮的蔡明」、「女明星的最終歸宿都是蔡明，男明星最終歸宿是趙本山」，可見網民對昔日女神的容貌變化感到相當惋惜。

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