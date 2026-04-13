63歲關之琳曝光超凍齡頂級狀態  現身富豪生日飯局顏值驚人  名媛閨密結婚28年好幸福

現年63歲的「大美人」關之琳，近年雖大幅減少影視作品，但身家豐厚的她生活依然養尊處優，專注享受人生。近日，她現身好友、九巴後人雷兆光的生日飯局，其最新狀態旋即成為焦點，凍齡美貌令人驚艷。

關之琳狀態大勇超凍齡

在曝光的照片中，關之琳身穿一件紅黑間條上衣，打扮簡約而不失高貴。在幾乎零濾鏡的鏡頭下，她的皮膚白皙緊緻，臉上絲毫沒有留下歲月的痕跡，不但未見明顯皺紋，飽滿的蘋果肌更讓她流露出淡淡的少女味，完全不似已經年過六十，狀態好得驚人，視覺上比實際年齡至少年輕二十年。

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雷林靜怡擁大量天后級閨密

是次飯局的主角為雷兆光，而派對則由其妻、名媛雷林靜怡（Jane）悉心安排。作為「九巴新抱」，雷林靜怡的交友圈子極廣，早已是半個圈中人，與丈夫的好友遍布娛樂圈巨星。翻查她的社交平台，可見她與影后劉嘉玲是「攬頭攬頸」的閨密，亦經常與天后楊千嬅、蔡一智、國際巨星楊紫瓊、黎姿等名人見面，可見其人緣甚佳。

雷林靜怡雷兆光結婚25年

雷林靜怡與九巴後人雷兆光結婚25年，婚後育有三名子女，家庭生活美滿。二人一向注重家庭，雷兆光即使工作再忙碌也會抽空陪伴子女。在早前香港疫情嚴峻時期，他們更曾舉家返回美國加州暫住，共享天倫之樂，直到疫情緩和後才回港，並再度活躍於社交場合。

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