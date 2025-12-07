Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

80年代性感女神路人鏡頭下曝光63歲真實狀態 身形比例掀討論 一項數據竟令網民驚訝

影視圈
更新時間：11:00 2025-12-07 HKT
發佈時間：11:00 2025-12-07 HKT

現年63歲的「大美人」關之琳日前在街頭被粉絲偶遇，並被對方將合照分享至小紅書。除了她數十年如一日的「凍齡」美貌引起討論外，其真實身高也成為了討論的焦點。

關之琳造型簡約顯氣質

從粉絲分享的合照可見，關之琳當日打扮休閒又不失明星風範。她留著一頭俐落的短髮，身穿淺色系的休閒外套，內搭白色上衣，整體造型簡約優雅。即使在路人鏡頭下，她的皮膚依舊白皙緊緻，精神狀態極佳，面對鏡頭微笑，盡顯親民本色。

關之琳身高170cm令網民驚訝

這次的偶遇照引發網民對關之琳身高的討論，不少網民驚訝原來關之琳身高不矮。據知，關之琳的官方身高為170cm，在女星中屬於高䠷身材。過往她與其他藝人合照時，身高優勢便相當突出，與不少男星站在一起時，身高差異也不大，拍戲時與男拍檔在畫面上看來更添合襯感。

關之琳1.5億三千呎豪宅曝光：

