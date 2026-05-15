關之琳52歲胞弟關世華罕曝光  跟姐姐如餅印身材挺拔氣質儒雅  曾歷破產現住中半山豪宅

現年63歲的「大美人」關之琳近年雖已淡出銀幕，但生活依然富泰，坐擁逾5億身家，居於市值1.5億元的半山豪宅，享受著養尊處優的寫意人生。日前，她為小11歲的胞弟關世華慶祝生日，姊弟合照罕見曝光，關世華的最新狀態惹來熱議。

關之琳超凍齡晒指上巨鑽

從照片可見，關之琳的狀態極佳，皮膚依舊白滑緊緻，一頭及肩長髮顯得烏黑濃密。她身穿休閒的白色外套內搭藍色T恤，打扮甚有少女感，完全看不出已年屆花甲。即使在隨意的裝扮下，手上的巨鑽戒指仍然搶眼，低調中盡顯富貴氣質。

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關世華星味不輸明星

身旁的弟弟關世華迎來53歲生日，其狀態同樣令人驚艷。他五官深邃，濃眉大眼，與姐姐關之琳極為相似，猶如「男版關之琳」。身穿全黑西裝的他，身材挺拔，氣場十足，流露出一種沉穩的魅力和富貴人家的儒雅氣質，捧著生日蛋糕的模樣，星味不輸圈中人。

關世華曾破產谷底翻身

關世華雖然外型出眾，並與姐姐同樣遺傳了明星父親關山的優良基因，但他卻沒有選擇進入演藝圈。他的人生路並非一帆風順，早年從美國回港後曾因投資失利而破產。不過，他並未因此氣餒，反而找到了自己的人生方向。據悉，關世華自小對玄學有濃厚興趣，之後拜師著名風水大師蘇民峰，學有所成後成為一名專業的風水師。他憑藉自己的努力，並未依靠姐姐的名氣，事業經營得有聲有色，2021年他就花1,625萬購入中半山的豪宅，可謂苦盡甘來，事業有成。

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