譚嘉儀誕可愛雙胞胎 產後素顏零走樣靚到癲 人工受孕求子捱盡苦頭

何依婷、蔡嘉欣、陳詩欣的模特兒閨密譚嘉儀（Vivi Tam），正式宣布順利誕下一對健康的雙胞胎「Baby Virgil」和「Baby Vitas」，令人驚嘆的是，剛剛經歷完分娩的她，在曝光的照片中依然保持著極佳的狀態，皮膚緊緻白晳，氣色紅潤，生完的樣子依舊美艷動人，絲毫看不出疲態，絕對稱得上是「最強靚媽」。她發文稱難掩興奮心情，直呼在手術室的過程如同美夢成真，除了特別感謝醫院產科醫生團隊及姑娘們的悉心照顧外，更溫馨向一對寶貝深情告白：「雖然你們擁有相似的臉，但在你們成長的路上，也希望你們記得你們都是獨一無二的。」

譚嘉儀人工受孕捱盡苦頭

譚嘉儀與圈外老公結婚7年，為了孕育下一代捱盡了不少苦頭，這次是透過試管嬰兒（IVF）技術才成功造人。回憶起那段艱辛的求子路，整個過程包含了藥物促排卵、取卵、體外受精、胚胎培養與移植，身心都承受了極大的考驗。直到今年2月，她終於可以手持一張五格的超聲波照片感性地宣佈喜訊：「一個身體，三個心跳。肚子裡的兩個小秘密，藏了5個月終於可以跟大家分享啦！」她坦言這是人生從未想過的事，而每一次的胎動，都在提醒她這一切幸福都是真實的。

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譚嘉儀懷孕期走10分鐘已無力

譚嘉儀懷上雙胞胎的孕期，對她來說更是一場體力與意志力的持久戰。連月來她雖然不時在社交平台大方分享唯美孕照，但隨著肚子一天天變大，身體的負擔也直線上升。她曾透露踏入孕期第34周時，體重已經暴增了18公斤，沉重的腹部讓她直言「走10分鐘已感到無力」，體力消耗極大，最終宣佈正式閉關專心待產。幸好在經歷了種種「甜蜜的負擔」後，一切的辛苦都隨著兩個小生命的到來，化為了最甜蜜的回報。

譚嘉儀淡出嫁人生B

回顧譚嘉儀的演藝與人生路，模特兒出身的她於2015年因與網絡紅人達哥合作旅遊廣告而人氣急升，成為備受矚目的新一代「宅男女神」。兩年後她選擇淡出幕前，豪擲25萬元遠赴東京修讀藍帶廚藝課程半年勇敢追夢。如今這位充滿個性的女神終於迎來人生新階段，翻開了一家四口的新一頁。

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