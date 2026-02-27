譚嘉儀做試管嬰過程全曝光 身心飽受苦頭壓力鬼剃頭 再爆卵巢過度刺激症：腹腔都是腹水

何依婷、蔡嘉欣、陳詩欣的模特兒閨密譚嘉儀（Vivi Tam）日前宣布懷孕，她拎着一張五格的BB超聲波照說：「一個身體，三個心跳。肚子裏的兩個小秘密，藏了5個月終於可以跟大家分享啦！」她又稱這是人生從未想過的事：「每一次胎動，都在提醒我，這一切都是真的。」

譚嘉儀捱盡了不少苦頭

模特兒出身的譚嘉儀在2015年因與網絡紅人達哥合作旅遊網廣告，人氣急升成為新一代「宅男女神」，兩年後淡出模特兒界，曾豪擲25萬元到東京修讀藍帶廚藝課程（Le Condon Bleu）半年追夢，譚嘉儀與圈外老公結婚7，終於成功造人，原來一切都得來不易，亦捱盡了不少苦頭。

譚嘉儀是以試管嬰兒成功懷有雙胞胎

原來譚嘉儀今是以試管嬰兒（IVF）成功懷有雙胞胎，整個過程包含藥物促排卵、取卵、體外受精、胚胎培養與移植，譚嘉儀捱盡了不少苦頭，昨日（26日）她在IG限時動態貼出一段影片，記錄了整個過程並說：「勇敢的媽媽，睇到我都流眼淚喇，有時候啲BB真係可能蕩失路，唔緊要嘅，我哋自己去搵佢喇，辛苦了。」譚嘉儀坦言享受了足夠的二人世界，決定要一個寶寶時，發現好像沒那麼簡單。

譚嘉儀為了成功懷孕用盡方法

片中所見，譚嘉儀為了成功懷孕，除了在肚皮上打排卵針外，亦用盡了不少方法：「每個月的期待，變成每個月的失望。我們做了不同的檢查，醫生都說我們很健康，只是需要一些些，還在找路。但自己給自己的壓力，令我喘不過氣，既然緣份未到，那我們一起去接你。我沒有放棄，繼續做不同的調理。植入胚胎那天，我帶了糖果去。一直在心裏重覆著：我有糖果，家裏有可愛的小狗，跟我回家吧。這一次，我們終於等到了你。雖然這個過程，我出現了卵巢過度刺激症，腹腔都是腹水，但這一切，值得。」

