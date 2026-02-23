Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

32歲譚嘉儀宣佈懷孕陀雙胞胎 結婚7年藏秘密五個月 拜金閨密爭做契媽

影視圈
更新時間：20:00 2026-02-23 HKT
發佈時間：20:00 2026-02-23 HKT

何依婷、蔡嘉欣、陳詩欣模特兒閨密譚嘉儀（Vivi Tam），因2015年與網絡紅人達哥合作旅遊網廣告，人氣急升成為新一代「宅男女神」。32歲的譚嘉儀結婚7年，今日（23日）在網上宣布喜訊，已懷孕五個月，而且是雙胞胎。

譚嘉儀晒超聲波照

譚嘉儀今日在IG曝光四張在外地旅遊的照片，見到老公從後擁吻，譚嘉儀手上拎起一張五格的BB超聲波照，又有二人手又拖手在街頭奔走的照片，十分甜蜜。譚嘉儀透露：「一個身體，三個心跳。肚子裏的兩個小秘密，藏了5個月終於可以跟大家分享啦！」

譚嘉儀感謝老公在自己陀B期間的照顧和包容：「這是我人生從沒想過的事，到現在還是覺得有點不可思議，每一次胎動，都在提醒我，這一切都是真的。」譚嘉儀表示從2025年最美好的事，便是增添一個身份：「懷孕的日子裡，好多小小瞬間都讓我忍不住感動，感謝老公無微不至的照顧和包容，雖然孕期有不適，但心裡卻滿滿都是幸福。」

譚嘉儀期待跟兩個BB見面：「聽說雙胞胎是上輩子約定好要一起長大的，希望你們永遠愛護彼此，互相扶持，謝謝你們來到我的身邊，我們期待跟你們見面。」同樣陀B的好姊妹蔡嘉欣恭喜譚嘉儀：「2個契B要繼續健康成長呀！將我最大的祝福都留給你，勇敢的雙胞胎媽媽」。而譚嘉儀作為陳詩欣兒子的契媽，同樣收到好姊妹祝賀：「恭喜呀！犀利呀！契媽又嚟啦！」

譚嘉儀豪擲25萬學廚藝

譚嘉儀早於2012年已做模特兒，直到2015年與達哥拍廣告而為人認識，同年11月網傳疑為流出「成人短片」嫌疑人，遭到當事人否認。譚嘉儀兩年後淡出模特兒界，豪擲25萬元到東京修讀為期六個月的法國藍帶廚藝課程。譚嘉儀於2019年與圈外人結婚，度過七年之癢，並造人成功。

