黃大煒離世｜兩姊瞞死訊10日欲獨吞遺產？ 女友Vicky怒斥不合法 指黃死因不明已聘律師處理

曾以《你把我灌醉》、《讓每個人都心碎》等經典代表作紅遍華人地區、被譽為台灣樂壇「搖滾教父」的傳奇歌手黃大煒（David），驚傳於美國時間6月2日在姊姊住處驟然離世，終年61歲。這項突如其來的噩耗不僅震驚樂壇，隨後更引發一場關於遺產繼承與經紀權利的家族風波。

黃大煒兩姊自稱「全體繼承人」

黃大煒在香港出生、美國長大並於台灣發展，上個月才剛回流夏威夷。昨日，黃大煒的兩位姊姊 Consulina Wong 與 Joann Wong，正式委託陳鎮宏律師對外發布聲明。該聲明除了證實黃大煒已於美國檀香山時間6月2日在姊姊家中驟逝，更強硬宣示兩位姊姊為黃大煒的「全體繼承人」，表明除了她們之外，沒有任何人有權利代表黃大煒。

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黃大煒女友指被瞞死訊10日

這份聲明隨即遭到與黃大煒情牽近30年的女友兼經紀人Vicky強烈質疑與反彈。Vicky 在接受訪問時痛哭失聲，直言至今仍無法相信愛人已逝，更悲憤透露自己被當成了局外人。她痛心表示，自己直到黃大煒過世整整10天後，才與黃大煒的母親及弟弟收到通知，目前不僅始終沒有看到死亡證明書，連黃大煒的確切死因也依然成謎。

黃大煒女友稱姊姊聲明不合法

對於兩位姊姊的聲明，Vicky 怒斥該委任完全不合法。她解釋，黃大煒是美國公民，律師委任必須先在美國當地進行公證並於辦事處蓋章，才能在台灣生效，因此該律師根本沒有權利代理著作權與經紀事務。她更質疑，黃大煒除了兩位姊姊外，還有母親與兩位弟弟，絕對不可能由姊姊單方面單獨繼承。

黃大煒女友：關係早超越世俗定義

談及與黃大煒近30年的深厚感情，Vicky 堅定表示兩人雖然沒有登記結婚，但關係早已超越世俗定義，自己從不圖謀任何名利，只是單純欣賞黃大煒的音樂才華。她特別強調，黃大煒此生從未簽過任何經紀約，唯一一次是2023年簽約杰威爾，當時與後續解約都是由她親自出面解決，因此深信黃大煒絕不可能對付她。

黃大煒女友已聘律師處理

為了維護權益，Vicky 目前已與黃大煒的母親及弟弟達成共識，委任律師好友黃珊珊，並計劃於這幾天飛往香港商討後續處理事宜。至於是否會向姊姊的委任律師提告，Vicky 語氣保留地表示，這本不該演變成官司，但必須先釐清對方的合約內容是否有任何牴觸與不法。

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