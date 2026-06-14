黃大煒離世終年61歲 香港出生家世顯赫 台灣爆紅被封搖滾教父 名曲〈你把我灌醉〉成絕響

歌手黃大煒離世，終年61歲。黃大煒曾以〈讓每個人都心碎〉、〈你把我灌醉〉等經典代表作紅遍華人地區，被台灣樂壇封為「搖滾教父」。今日（14日）由家屬委託律師發布聲明證實黃大煒死訊，黃大煒在香港出生、美國長大、台灣發展，上個月才回流夏威夷，想不到卻在美國時間6月2日在姊姊家中驟逝。他不僅音樂才華洋溢，更是張作霖、張學良家族的後代。消息一出，讓大批歌迷感到悲痛與不捨。

黃大煒回流美國夏威夷半年驟逝

黃大煒在2025年12月27日結束了在台灣的生活，與姊姊一同回到美國夏威夷定居。然而才短短半年，黃大煒的胞姊Consulina Wong與Joann Wong今日（14日）正式委託「漢英得力法律事務所」陳鎮宏律師代為發布聲明，證實黃大煒已於當地時間2026年6月2日早晨驟然離世。

家屬在聲明中悲痛表示，在黃大煒生命的最後一個月裡，他原本還滿心期待地要帶著音樂再度出發，無奈卻發生憾事。針對黃大煒的後事，將由兩位依法成為全體繼承人的胞姊全權處理；而他遺留下來的珍貴音樂資產，也將以該律師事務所為唯一合法的授權窗口。

相關閱讀：康熙定最後開廠日 陳小春黃大煒參與

黃大煒家屬發表嚴正聲明

此外，針對黃大煒的演藝事業與對外聯繫，聲明中也強硬反擊潛在的侵權行為。律師強調，自從黃大煒回夏威夷後，除了兩位姊姊與律師事務所外，沒有任何人有權代表他進行工作說明或業務洽談。

家屬更特別點出，自始至終黃大煒與家人未曾擁有其社交平台的管理權限。若外界有擅自以黃大煒名義經營社交平台、侵入通訊軟體，甚至對其家人、朋友和工作夥伴進行不實指控，家屬將立即存證並保留法律追訴權，同時懇求傳媒與大眾留給驟失至親的家屬最大的隱私空間，讓逝者安息。

黃大煒為張學良家族後人

黃大煒家族歷史顯赫，他的母親張閭蘅，是張作霖第五子張學森的女兒，因此黃大煒正是張學良的外姪孫。

黃大煒於《康熙來了》展現獨特風格

回顧黃大煒的演藝生涯，不僅音樂作品膾炙人口，後期他也不時作客由小S與蔡康永主持的經典綜藝節目《康熙來了》。在節目中，他毫無架子、展現出獨特且真性情的表演風格與幽默感，讓他成功跨越世代，為許多年輕網民所熟識與喜愛。節目中，陳漢典更經常模仿他的表演風格，使黃大煒形象變得更親民。

鄧紫棋曾翻唱黃大煒名曲〈你把我灌醉〉

他的音樂影響力更是深遠。天后G.E.M.鄧紫棋在參加歌唱節目《我是歌手》第二季時，曾改編演唱黃大煒早年的爆紅神作〈你把我灌醉〉。該翻唱版本不僅展現了歌曲的另一種風貌，更讓這首經典舊歌再次翻Hit爆紅，足見黃大煒的音樂創作經得起時代考驗。

相關閱讀：《我是歌手2》爆紅招是非G.E.M.奪冠傳惹韋唯不滿