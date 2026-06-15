「御用邪花」梁允瑜曼谷上下失守 超Deep V加下身失蹤震撼眼球 S形曲線大晒逆天長腿

28歲的梁允瑜因參加2021年港姐競選而為人熟知，憑藉其火辣身材與大膽敢言的個性，近年在演藝圈中成功突圍，更被網民封為新一代「御用邪花」。近日梁允瑜趁著工作空檔，飛往泰國曼谷享受陽光與美食，並在社交平台上分享了一系列旅行美照。照片中的她衣著打扮極為性感，其中一套吊帶薄紗短裙，險些「上下失守」，讓粉絲大飽眼福，紛紛留言激讚。

梁允瑜漫遊泰國展示S形曲線

梁允瑜近日分享的數張旅行照片，其中她身穿一件超細肩帶傘狀連身短裙，漫步在曼谷一家充滿綠意的文青咖啡店外。這件裙子的設計極為大膽，深V領口完美展現了她傲人的上圍，而裙擺長度僅及大腿，一雙白滑修長的美腿展露無遺，行走之間充滿了「下身失蹤」的誘惑感。無論是坐在戶外座位區悠閒地喝著咖啡，或是在日落時分登上天台酒吧，以曼谷璀璨的夜景為背景，這套性感戰衣都讓她的性感魅力發揮得淋漓盡致。

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梁允瑜超短熱褲大晒長腿

除了這套驚艷的連身裙外，梁允瑜也分享了其他同樣吸睛的造型。當中她換上一件白色性感上衣，搭配高腰牛仔熱褲和橙色棒球帽，穿梭在曼谷充滿地道風情的街頭，展現出青春活力的另一面。貼身的剪裁，突顯了她玲瓏有致的S形曲線和纖細的螞蟻腰，讓人眼前一亮。另一套全黑色的連身短褲造型，胸前的愛心領設計同樣性感，完美勾勒出她的身形，配上精緻的妝容，散發出一種高貴冷豔的氣質，證明她能輕鬆駕馭各種風格。

梁允瑜曾演《愛回家》形象入屋

梁允瑜自2021年參選港姐時，因率直火爆的性格被封為「粗口港姐」，雖然最終20強止步，但賽後成功簽約TVB，開啟了她的演藝之路。她在處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演性感的人事部職員「Mocha」，憑著亮眼外形成功入屋，獲得觀眾關注。之後在話題劇集《黑色月光》中，她與馬志威上演連場激情床戰，其精湛的演技和誘人的形象，讓觀眾留下深刻印象。

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