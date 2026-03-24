《愛回家》女星透視裝挑戰性感底線 委屈留言：總是被傷害的我 忽然惹割雙眼皮疑雲？

28歲的2021年落選港姐梁允瑜（Chloe），因參選期間爆粗鬧男友，被封為「粗口港姐」。梁允瑜近日再次成為網民焦點，在其社交平台上載一輯性感照片，大膽程度令人咋舌，而梁允瑜另一張照片表示臉上受傷，引起網民關注。

梁允瑜完美展現驕人上圍

從照片所見，梁允瑜身穿白色吊帶喱士長裙，設計極盡性感，吊帶裙上半身以超深V剪裁，僅以少量荷葉邊點綴胸前，完美展現出其驕人上圍。裙身採用全透視的喱士布料，內裡的白色打底若隱若現，一雙修長美腿在薄紗下，將梁允瑜凹凸有致的S形線條表露無遺，尺度相當大膽。

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此外，梁允瑜近日在IG限時動態的自拍照，同樣掀起討論。頭戴棒球帽的梁允瑜，一臉委屈地寫道：「總是被傷害的我，右眼幾時好」。照片中見到梁允瑜右眼眼皮位置同上膠布，有網民認為不太尋常，猜測是否剛割完雙眼皮，仍在康復期。

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梁允瑜拍《愛．回家》入屋

梁允瑜港姐20強止步後加入TVB，在處境劇《愛．回家之開心速遞》飾演性感人事部職員「Mocha」，獲得關注。梁允瑜之後獲安排拍攝多部劇集，當中不乏性感演出，去年在劇集《黑色月光》中，梁允瑜床戰馬志威成為亮點之一，更被網民封為「御用邪花」。

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