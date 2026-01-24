Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

「索爆秘書Mocha」梁允瑜晒火辣泳照派福利 穿豹紋比堅尼盡騷豐滿上圍 狂擺誘人姿勢

影視圈
在TVB處境劇《愛·回家之開心速遞》中飾演秘書Mocha的前港姐梁允瑜，向來不吝嗇其驕人身材。今日（24日），她再次在IG上大派福利，分享了一輯在陽光與海灘下拍攝的性感泳裝照，火辣程度爆燈。

梁允瑜穿比堅尼晒豐滿上圍

從梁允瑜分享的照片可見，她身處一個水清沙幼的海灘。相中的她穿上一套狂野的豹紋比堅尼，完美地突顯了她零贅肉的纖腰和豐滿的上圍。在蔚藍的天空與清澈的海水映襯下，梁允瑜的白皙肌膚更顯亮眼。

梁允瑜大方展示蜜桃臀

這輯照片中，梁允瑜擺出多個誘人姿勢，時而輕撫秀髮，時而戴上太陽眼鏡坐在淺灘，享受海浪輕撫。其中一張更是背面照，大方展示其蜜桃臀及修長美腿，完美S形曲線一覽無遺，可見她對自己的身材充滿自信。梁允瑜自參選港姐以來，憑藉其出眾外貌及火辣身材備受關注。這次的泳照再次成功俘虜大批粉絲的心，不少網民留言大讚「身材太好了！」、「好性感」、「女神」等，可見她的泳照吸睛度爆燈。

《愛回家》古典小花宣布離巢？

