TVB「御用邪花」低胸睡衣俯身一覽無遺 躺酒店床超嫵媚慶生 宣布名花有主度火辣晚上？

影視圈
更新時間：21:00 2026-01-12 HKT
發佈時間：21:00 2026-01-12 HKT

有TVB新一代「御用邪花」之稱的梁允瑜（Chloe），自2021年參選香港小姐以來，因流出講粗口的舊影片及被指欺凌同學而形象備受爭議，更被冠上「粗口港姐」的稱號。近年在劇集中不乏性感演出的她，昨日（1月11日）迎來28歲生日，並於IG上載火辣照片大派福利，再度引發網民熱議。

梁允瑜性感睡衣噴血度十足

從梁允瑜分享的相片可見，她身處一間裝潢雅緻的酒店房間內，擁有一頭橘紅色長髮的她，擁有精緻的五官和白皙的肌膚，可謂「驚天顏值」。她身穿一件粉紅色絲質吊帶性感睡衣，超低胸的設計將其豐滿上圍表露無遺，布料貼身，完美勾勒出她的窈窕曲線。照片中，她慵懶地俯身躺在純白的酒店大床上，對着鏡頭時而甜笑眨眼放電，時而輕撫秀髮，姿態撩人，女人味滿瀉，性感指數爆燈，火辣程度可謂「噴血度十足」。

相關閱讀：黑色月光丨「粗口港姐」梁允瑜谷胸破格演出！43吋長腿撩馬志威敏感部位 收集精液做一事

梁允瑜慶浪漫生日竟多謝「家人」

除了主角梁允瑜的性感打扮，床上的佈置同樣引人注目。床上不但有用紅色花瓣砌成的巨型心心圖案和「HAPPY BIRTHDAY Chloe」字樣，更有一個用毛巾摺疊而成的「蛋糕」，整個場景充滿浪漫和甜蜜的氣氛，像極了情侶間的精心安排。然而，梁允瑜在帖文中卻寫道：「多謝我家人滿滿儀式感的驚喜」，將這份驚喜歸功於家人。

梁允瑜男友已變「家人」？

這番話馬上引起網民的無限遐想，不少人留言認為，如此私密又充滿情調的慶祝方式，更像是與另一半享受二人世界的火辣時光，多於與家人慶祝生日。有網民就笑稱，或許梁允瑜口中的「家人」，是暗示她與男友的關係已昇華至如同家人般親密。

梁允瑜曾患抑鬱停工半年

雖然梁允瑜幕前形象性感奔放，但她星途並非一帆風順，自2021年參選至今，演出機會「十隻手指數得晒」。她去年受訪時曾自爆，參選港姐時的負面新聞令她壓力爆煲，最終落選後患上抑鬱症，更併發皮膚病「玫瑰糠疹」，前後停工大半年才完全康復。

相關閱讀：TVB「御用邪花」歐遊疑真空大解放  超低胸上衣移位瀕走光邊緣  選港姐曾惹欺凌爭議

