TVB「御用邪花」遇嚴重車禍險死傷勢曝光 座駕雪地360度打轉險墮河：行走在生死邊緣

現年28歲的梁允瑜（Chloe），參選2021年港姐入行，由於言行出位，在參選期間爆粗鬧男友，被網民封為「粗口港姐」，擁有天賦魔鬼身材的她，不時在ig分享性感靚相，請網民眼睛吃冰淇淋，但近日到了日本旅行的她，卻透露自己遇上交通意外，座駕原地360度轉圈，令她險死還生，更忍不住說了「Ｘ街」，生死邊緣，仍不改其豪邁本色。

梁允瑜日本滑雪險死還生

梁允瑜近日到了日本滑雪，在冰天雪地仍然不忘打卡，但本來在雪山高高興興滑雪的她，未幾已遇上交通意外，她在IG限時動態分享自駕遊的短片，片中見到暴雪下的公路，她的座駕車頭嚴重損毀，她貼文表示「今天行走在生死邊緣，架車不受控制跣呔原地轉圈360度（真的很恐怖）真的差點整架車連人撞飛落旁邊的河，AIRBAG都飛出來了，我真的以為自己要死掉了，我旁邊的那位說：撞車的那一刻，妳很冷靜，只是很大聲說了一句X街。」其後梁允瑜展示手臂的瘀傷，並留言：「滑完雪返到酒店先發現撞到瘀晒，叻女瑜。」

梁允瑜爆粗鬧男友被封粗口港姐

梁允瑜參加港姐20強止步後入行，曾在《愛．回家》飾演惹火性感的人事部職員Mocha，當時已經俘虜不少粉絲，離開劇組後，仍不時在IG分享性感照片，曾試過被網民指她過瘦，之後她承認自己有點厭食症，又自稱患上抑鬱症，併發皮膚病「玫瑰糠疹」，前後停工大半年才完全康復。近期她再分享的靚相，已經回復豐滿身材，腰肢纖幼，完全是瘦身不瘦胸，成為不少男士眼中的女神。

梁允瑜專演性感誘惑角色

梁允瑜固然曾在參選時以爆粗出名，但她加入TVB後，也演出過不少大膽性感的角色，去年在劇集《黑色月光》中，就床戰馬志威而成為劇集亮點之一，隨即被網民封為TVB「御用邪花」。梁允瑜在日本遇上車禍，大難不死，必有後福，演藝事業更上一層樓。

