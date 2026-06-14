黃翠如回應與洪永城關係有否暗藏男女愛意 蕭正楠想對親家慘食檸檬丨一周星星

TVB娛樂訪談節目《一周星星》今晚（14日）播出新一集，邀請了「黃金拍檔」洪永城與黃翠如擔任嘉賓，二人為宣傳接受《走過歷史大地》，接受好友及主持區永權的深入訪問，三人相識多年，在節目中火花四濺。洪永城與黃翠如在節目中談及雙方是否真動真情，回應外界盛傳洪永城力追黃翠如多年，甚至是黃翠如管不住洪永城而放手的緋聞。

黃翠如澄清與洪永城沒有愛情

網民常討論黃翠如與洪永城非純友誼，更認為二人是「友達以上，戀人未滿」，甚至有一個說法：「有一種愛情叫黃翠如同洪永城。」對於外界多年來揣測他們的關係，黃翠如在節目中斬釘截鐵地澄清：「我絕對唔係佢鍾意類型，佢絕對唔係我鍾意嘅類型，我哋兩個之間從來冇愛情出現。」她更強調自己難以接受姊弟戀，力證兩人只有純友誼。

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蕭正楠睇中洪永城大女做新抱

回顧2013年旅遊節目《走過浮華大地 亞洲篇》的片段，洪永城與黃翠如竟神預言自己未來會分別生女兒和生兒子；區永權更爆料指洪永城得知妻子懷上第二胎女兒時反應極度愕然，場面搞笑。提到「對親家」話題，黃翠如透露老公蕭正楠非常喜歡洪永城的大女兒Amber，甚至看中她做新抱，不過洪永城隨即幽默落閘，笑稱家訓是「不能與姓蕭的一齊」。此外，黃翠如亦在節目中首度斬釘截鐵地澄清多年來被指遭洪永城力追的緋聞，強調雙方絕對不是對方的理想類型，自己亦難以接受姊弟戀，力證兩人只有純友誼。

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黃翠如蕭正楠兒子超可愛：

黃翠如曾懷疑區永權性取向

除了感情生活與家庭趣事，黃翠如更分享了拍攝無綫劇集《黑色月光》時的幕後花絮。她因拍攝該劇與同劇演員楊卓娜及楊茜堯結為好友並組成「姊妹私聊群組」，令人意想不到的是，前輩黃日華竟然主動要求加入這個全女班群組！原來黃翠如與黃日華私下關係非常密切，展現了深厚的跨輩份友誼。在互相爆料環節中，三人更加百無禁忌，黃翠如坦言剛入行時曾一度懷疑區永權的性取向；而區永權則反擊大爆洪永城因為擁有「大眾臉」和標誌性的大鼻，曾多次在街頭被途人誤認為成龍、崔建邦及吳大維等男星，引發現場笑聲連連。

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隨着《一周星星》的爆笑訪談引發網民熱烈討論，洪永城與黃翠如再度合作的全新TVB綜藝節目《走過歷史大地》亦緊接首播，繼續為觀眾帶來驚喜。在《走過歷史大地》中，洪永城大玩人工智能技術，利用AI輸入指令將自己改造成爆肌猛男，黃翠如見狀即笑指其AI肌肉身形激似男星羅子溢，卻慘遭洪永城吐槽。