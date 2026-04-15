黃翠如洪永城親密互動欠邊界感？ 友達以上CP重聚默契依然 網民因一往事稱二人最合襯

洪永城與黃翠如這一對螢幕「最佳CP」，近日再度合體，現身機場準備出發拍攝旅遊節目。洪永城在社交平台上載了多張照片，其中他與黃翠如的親密自拍，再次引起了網民的熱烈討論。儘管兩人現實中各有幸福的家庭，但他們一直「友達以上」，猶如知己的深厚情誼，以及幕前襯到絕的火花，總讓網民忍不住認為二人才是最登對。

黃翠如將頭靠向洪永城肩膊

從洪永城分享的照片可見，他與黃翠如在機場候機時親密互動。其中一張自拍，黃翠如將頭靠在洪永城的肩膀上，對著鏡頭淺笑，而洪永城則做出趣怪表情，畫面溫馨又搞笑，完全展現了兩人之間零距離的默契。另一張照片中，兩人正經地自拍，俊男美女的組合，加上背景的機場離境大堂，瞬間讓人回憶起他們合作無間的旅遊節目。

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網民封洪永城與黃翠如最佳CP

洪永城與黃翠如合作多年，先後有《走過浮華大地》、《走過足球聖地》、《走過森林和原野》及《出走澳洲》等旅遊節目，兩人時而鬥嘴互窒，時而又在旅途中互相扶持，那種自然不造作的化學作用，成功俘虜了大量觀眾的心，像家人般自在的獨特「CP感」，非常入屋。

黃翠如稱曾睇洪永城全相

隨著洪永城和黃翠如各自找到歸宿，洪永城與老婆梁諾妍育有兩個可愛女兒，黃翠如亦與蕭正楠組織了幸福家庭，育有一子「蕭哈哈」。但網民看到二人新的機場合照後，紛紛留言「二人好合襯」、「第一眼以為換了伴侶」、「他們是閨蜜也是兄弟」，也有網民重提黃翠如曾透露看過洪永城全相，二人未能成為一對，竟成為網民的集體遺憾。

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洪永城與黃翠如曾多次合作