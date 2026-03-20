黃翠如為愛兒搞1歲夢幻生日會 「蕭哈哈」大定極似蕭正楠 豪宅太大一點玩謝囝囝

蕭正楠與黃翠如的寶貝兒子「蕭哈哈」，迎來了一歲生日。黃翠如感性地表示，感覺只是「眨了眨眼」，兒子就已經睡醒了365個早上，正式踏入一歲。為了紀錄這「幸福的一刻」，即使兒子仍在感冒中，他們亦為他舉辦了一個小型生日會，並分享了由零開始，夫妻二人一手一腳布置的夢幻生日場地，又跟囝囝一起吹蠟燭，溫馨滿瀉。

蕭正楠夫妻打造夢幻生日會

黃翠如形容為「最細小的生日會」，布置卻絕不馬虎。從影片中可見，夫妻倆親力親為，將家中打造成一個充滿童趣的夢幻樂園，他們掛上了寫著「HAPPY BIRTHDAY」的繽紛動物圖案掛布，現場充滿了各式各樣的可愛氣球，包括搶眼的巨型數字「1」、戴著派對帽的小熊、以及馬戲團風格的熱氣球等等。夫妻倆在布置過程中展現了十足的默契，臉上掛著幸福的笑容，對兒子的寵愛之情溢於言表。

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黃翠如囝囝遺傳父母優良基因

黃翠如透露「蕭哈哈」當天仍在感冒中，但片中的他依然精神奕奕，遺傳了父母優良基因的囝囝，擁有一雙烏黑明亮的大眼睛，當精緻的生日蛋糕登場時，他表現得極度興奮，從遠處奮力爬向蛋糕，一邊爬一邊開懷大笑，而因為豪宅太大，「蕭哈哈」爬了良久才到達父母所在之處，可愛指數爆燈，他雖然對自己首個生日毫無概念，但見到夢幻的場景，卻懂得拍著小手，甚為精靈可愛。「蕭哈哈」慢慢長大，已見到「男仔樣」，五官和爸爸十分相似。

黃翠如感嘆兒子眨眼成大

黃翠如分享短片外，還寫著「這一天，是你睡醒的第365個早上，您還在感冒中。爸媽不為意眨了眨眼，您一歲了。爸爸媽媽笨拙地做了一個最細小的生日會，紀錄您，幸福的一刻。祝我們的小笑瞼生日快樂！」之後一家三口圍坐在設計夢幻的蛋糕前，齊聲高唱生日歌，最後由父母抱著「蕭哈哈」一同吹熄星形蠟燭，畫面治癒溫馨。

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