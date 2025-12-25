蕭正楠黃翠如B仔變身最Cute移動式聖誕樹融化網民 「蕭哈哈」露肉腿迎人生首個聖誕節

蕭正楠與黃翠如今年3月榮升父母，囝囝「蕭哈哈」迎來人生首個聖誕節。昨晚（24日）平安夜，蕭正楠與黃翠如在IG分享了一家三口的溫馨合照，並為囝囝精心打扮，超可愛模樣瞬間融化了一眾網民的心。

「蕭哈哈」變聖誕樹BB

照片中，「蕭哈哈」化身為一棵人見人愛的「聖誕樹BB」。他身穿一套綠色的連帽斗篷裝，材質柔軟，上面點綴著幾顆紅色小毛球，宛如聖誕樹上的彩球裝飾，再配上一對鮮紅色的襪子，一身打扮充滿濃厚的節日氣氛。在一家三口的合照中，被爸爸媽媽擁在懷裡的「蕭哈哈」睜著一雙烏溜溜、又圓又大的眼睛，臉頰飽滿，表情呆萌地望著鏡頭，可愛指數爆燈。

相關閱讀：明星聖誕節晒溫馨！麥明詩三代外遊B仔首過白色聖誕 前小生加國豪宅開派對禮物堆積如山

「蕭哈哈」非常活躍

不過，這棵「聖誕樹BB」非常活躍，黃翠如在帖文中笑言：「平安夜，添加了一棵小樹，只是小樹不太合作，變成期間限定半小時。」從其他照片及影片可見，「蕭哈哈」很快就展現活潑好動的一面，在嬰兒床上爬來爬去，帽子和襪子都被脫掉了，露出一雙肥嘟嘟、狀甚可愛的肉肉小腿，畫面非常趣緻。

相關閱讀：劉嘉玲堡壘級豪宅迎聖誕節 名牌奢侈品裝飾巨型聖誕樹 屋內迷宮式間格大公開

明星聖誕節晒溫馨家庭照？