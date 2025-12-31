黃翠如除夕放閃晒全家福 「蕭哈哈」肥嘟嘟面珠肉感爆棚似足蠟筆小新 網民：想摸吓

TVB模範夫妻黃翠如與蕭正楠自今年3月迎來兒子「蕭哈哈」後，一家三口生活幸福美滿。在12月31日除夕這天，黃翠如在IG分享了數張溫馨的全家福，向粉絲們送上新年祝福。照片中，他們一家人穿著親子裝，在海邊享受著溫暖的陽光，畫面充滿愛意，吸引了大量網民和圈中好友的Like。

「蕭哈哈」臉頰胖嘟嘟

在黃翠如分享的多張照片中，主角無疑是他們可愛的兒子「蕭哈哈」。其中一張照片，蕭正楠和黃翠如緊緊相擁，將「蕭哈哈」抱在中間，幸福滿瀉。另一張照片捕捉到「蕭哈哈」的側面，他那胖嘟嘟、充滿肉感的臉頰，被網民笑指與卡通人物「蠟筆小新」非常相似，紛紛留言大讚：「好可愛」、「想捏一下他的臉」、「好想摸吓，太QQ啦」，可見「蕭哈哈」人氣極高。

相關閱讀：2025回顧丨娛圈增近兩打星B 郭富城妻方媛再誕女 黃翠如蕭正楠榮升父母 黃澤鋒夫婦追B成功

黃翠如視兒子為「2025的禮物」

除了溫馨的照片，黃翠如的帖文也感動了不少人。她寫道，這是他們夫妻的第八年，回想第一年曾幻想過兩個人的背影，到現在擁有三個人的幸福家庭，感覺是上天的一份恩賜。她更形容兒子是「2025的禮物」，並要帶著這份珍貴的禮物迎接2026年。

相關閱讀：黃翠如B仔成為豪宅「話事人」！內部大改造為子設計專屬遊樂場 蕭正楠曝光囝囝肥嘟嘟近照

黃翠如五妹極仙氣與姊似餅印？