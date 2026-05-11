黃翠如一舉動令蕭正楠爆喊 1歲仔「蕭哈哈」見阿媽現萌爆呆樣 靚仔樣融化網民

黃翠如與好拍檔洪永城早前為TVB拍攝旅遊節目《走過歷史大地》遠赴埃及，離開香港多日的黃翠如非常思念家中的老公蕭正楠與一歲多的兒子「蕭哈哈」。適逢昨日（5月10日）是母親節，黃翠如決定提早結束行程，秘密回港給家人一個大驚喜！她將整個過程拍成影片並在IG分享，溫馨滿溢的畫面感動不少網民，更引來不少大讚「蕭哈哈」靚仔的留言。

黃翠如突發回家搞喊老公蕭正楠

影片開頭，黃翠如躲在門外，鏡頭隔著玻璃門捕捉到毫不知情的蕭正楠。當蕭正楠打開門發現是提早歸家的太太時，先是呆滯了半秒，隨即展露出極度驚喜的燦爛笑容，興奮得像個大男孩。黃翠如在片中字幕寫道：「以往他出外工作，總喜歡給我這樣的驚喜，因為早一天的快樂，也就是多一天的快樂。」

夫妻「久別重逢」，黃翠如與蕭正楠立即緊緊相擁，場面感人。黃翠如難掩激動情緒，喜極而泣，蕭正楠則溫柔地為她拭去淚水，眼神充滿寵溺。

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「蕭哈哈」呆萌反應成焦點

影片的另一亮點，絕對是黃翠如與兒子「蕭哈哈」重逢的一刻。當黃翠如走到遊樂場，在遠處呼喚兒子時，「蕭哈哈」正專心地玩著遊樂設施。他穿著一身純白色的可愛套裝，戴著一頂白色的小圓帽，臉頰圓嘟嘟，眼睛又大又圓，看起來十分呆萌。

聽到媽媽的聲音，「蕭哈哈」先是露出困惑的表情，彷彿在思考眼前這個既熟悉又有點陌生的臉孔是誰。數秒後，他終於認出媽媽，瞬間綻放出甜美的笑容，並伸開雙臂討抱。黃翠如立刻上前將兒子擁入懷中，親吻他的臉頰，流下了幸福的眼淚。她在帖文中寫道：「今年，最好的母親節禮物……終於一家團聚了，我愛我的家。」

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網民大讚「蕭哈哈」靚仔、可愛

這段充滿愛的影片公開後，圈中好友及大批網民紛紛留言表示感動，「睇到我都忍唔住標眼淚」、「好感動的重逢」。同時，許多網民將焦點放在「蕭哈哈」身上，大讚他「好靚仔」、「肥嘟嘟好可愛」、「個樣好得意」。