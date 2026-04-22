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黃翠如與洪永城合體拍旅遊節目感壓力 用監控鏡頭遙望兒子 公開掛住囝囝惹蕭正楠呷醋留言：我呢？

影視圈
更新時間：23:15 2026-04-22 HKT
發佈時間：23:15 2026-04-22 HKT

洪永城與黃翠如這對螢幕「最佳CP」，近日再度合體，為TVB全新綜藝節目《走過歷史大地》進行拍攝，並將走訪英國、法國、埃及及開羅等多地。翠如自榮升做媽媽後，首次離港近一個月，昨日，她在社交網直言掛念兒子，惹來老公蕭正楠「醋意大發」。

蕭正楠醋意留言獲網友力撐

翠如在社交網分享照片，她透過家中的監察鏡頭看兒子，見「蕭哈哈」站在BB床上，她不禁感性留言：「I miss u my little one！」然而，翠如的一句話卻惹蕭正楠呷醋，他轉發貼文並表示：「Me Lea?（我呢？）」，更配上一個扁嘴的表情符號，相當搞笑。其實，去年黃翠如44歲生日時在社交網狂post母子合照，當時蕭正楠已經表明醋意，如今「歷史」重演，網民都笑言蕭正楠在家中地位不保了。

黃翠如久休復工自勉「一天比一天進步」

除了掛念家人，翠如亦在社交網透露久未開工的心情：「羅馬，你好。很久沒有拍攝旅遊節目，也很久沒有正式開工，有點壓力。跟自己說加油，要一天比一天進步。」身為「愛妻號」的蕭正楠雖然呷醋，但亦力撐老婆，並暖心留言打氣：「哈哈希望可以睇到媽媽拍一個好節目」，而好姊妹連詩雅亦送上鼓勵：「加油呀！」

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