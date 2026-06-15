古佩玲晒靚相嘴唇不對稱引發外貌爭議 「素素」去向掀討論順應民意搬離熊家丨愛回家

26歲的2019年港姐季軍古佩玲，近年加入《愛回家之開心速遞》中飾演「素素」一角，而為人熟知。近日她在社交平台，分享了身穿一襲粉紅色露背薄紗長裙，手執粉色玫瑰的照片，畫面唯美動人，仙氣十足。不過有網民指她越來越靚，與昔日外貌有少許變化，現時連嘴唇亦豐潤飽滿，甚至下唇厚過上唇，質疑她經過醫美，古佩玲晒靚相派福利，卻無端遭受黑粉攻擊，粉絲紛紛為她抱不平。

古佩玲唯美照被質疑非天然

古佩玲本人未有回應醫美傳聞，但她的一群忠實粉絲則火速為她護航，粉絲普遍認為古佩玲的樣貌變化並非源於醫美，而純粹是拍攝技巧與後期製作所致，留言稱「燈光問題」、「純粹P多咗」、「化妝令到個嘴唇豐厚」、「化妝效果嚟」和「加重咗濾鏡」。粉絲堅信古佩玲天生麗質，只是黑粉對古佩玲的樣貌過於苛刻，並呼籲大家將注意力放回她的演藝事業上。

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古佩玲演出「素素」角色不討好

事實上，除了樣貌爭議，古佩玲近年在《愛回家》中的角色「素素」，亦成為網民熱議的話題，更直接影響其觀眾緣。自從編劇安排「素素」一角搬入熊家成為租客後，其戲份便顯著增加，更被強行與劇中角色「風少」湊成一對，發展出「風素CP」。然而，這段感情線的鋪陳似乎未能說服觀眾，許多網民批評兩人之間的互動缺乏火花，化學作用欠奉，直言「睇得好尷尬」。角色的過度曝光，加上與風少感情線的「強推」，不僅未能讓「素素」成功入屋，反而令不少長期支持《愛回家》的觀眾產生視覺疲勞，要求「素素」搬離熊家的聲音此起彼落。

「素素」被安排搬離熊家

未知是否順應民意，近期《愛回家》的劇情發展，正是為「素素」搬離熊家鋪路。在最新劇情中，熊家因天台漏水問題需要大肆維修，「素素」順勢提議搬走，解決了觀眾一直以來希望她搬離熊家的訴求。更有趣的是，劇情巧妙地安排「素素」與莊思明飾演的「阿Win」成為同居室友。這一安排可謂一舉兩得，既回應了觀眾的呼聲，讓「素素」淡出熊家主線，同時又為她與「風少」的感情發展創造了新契機，脫離熊家的背景後，兩人終於可以擁有屬於自己的二人世界。

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