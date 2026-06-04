愛回家｜「素素」乞人憎過《真情》May May？古佩玲「風素CP照」負評如潮：上咗太空唔好返

處境劇《愛回家之開心速遞》一直深受觀眾歡迎，雖然即將於7月迎來了大結局，但劇中各對CP組合發展，仍是網民熱議的話題。然而，近期由陳浚霆飾演的「風少」與古佩玲飾演的「素素」所組成的「風素CP」，卻似乎未能贏得觀眾歡心。近日古佩玲在社交平台分享了兩張與陳浚霆身穿太空衣的劇照，並配文寫道：「今晚上咗太空」，預告兩人在當晚的劇情中將迎來一場超現實的「太空之旅」。沒想到帖文一出，卻意外引發了大量負評。

網民希望「素素」上太空不要回來

網民對「風素CP」及「素素」這個角色相當不滿，更激動地留言要求他們上太空後不要回來：「如果編劇將你哋兩個寫上外太空唔再返落嚟，愛回家應該可以唔使收皮」、「強烈建議去到太空唔好返地球」。更有觀眾直言：「希望大結局唔會見到你，又或者由依家開始都唔會再見到你就最好」。最引人注目的是，有網民將「素素」與經典劇集《真情》中，由馬蹄露飾演的極致反派「May May」相提並論，形容「素素」一角的不討好程度拍得住真情「May May」。

相關閱讀：《愛回家》女星跳舞展示澎湃身材 選港姐出身原來有個歌手夢 曾參加《中國好聲音》

「風素CP」感情線單薄突兀

回顧「素素」近年來的角色轉變與感情線發展，其實不難發現觀眾好感度流失的原因。自從安排「素素」搬入熊家成為租客後，其戲分頓時大幅增加，劇情更硬生生將她與風少湊成一對。這段「風素戀」的發展，互動化學作用欠奉，網民更稱「睇得好尷尬」。「素素」一角過度曝光，加上強推「風少」與「素素」的感情線。不但未能讓角色成功入屋，反而令觀眾產生視覺疲勞。

「素素」搬入熊家惹爭議

回顧「素素」一角，於2021年最早出場時，曾加入了「天才聯盟補習社」，之後更做起了占卜、星座的生意。隨後劇情交代了她身為孤兒的背景，以及從小沉迷塔羅和神秘學的性格。當時她因發現自己有「特異體質」，便深信自己是流落地球的「外星人」，更一度誤認熊心如（蘇韻姿飾）為「外星同胞」鬧出笑話。本來這神經質設定尚算有趣，但如今為配合「風素戀」，加上近日香港有航天員上太空，突兀地加入「風少」幻想帶「素素」上太空，卻弄巧反拙，引發公關災難。

相關閱讀：古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相