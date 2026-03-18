《愛回家》女星跳舞展示澎湃身材 選港姐出身原來有個歌手夢 曾參加《中國好聲音》

現年26歲的2019年港姐季軍古佩玲，憑TVB處境劇《愛回家之開心速遞》中飾演「神婆June」申瑞素，甜美乖巧，帶點傻氣的形象，成功入屋。近日古佩玲在ig分享了一段跳舞影片，在強勁節拍下，古佩玲舉手投足也充滿張力，一改平日她斯文淡定的形象，不過網民焦點卻落在貼身舞衣下的澎湃上圍及大晒纖腰，網民紛紛期待在劇中，可以一睹「素素」的跳舞風采。

古佩玲跳舞片大晒纖腰

近日古佩玲分享自己的跳舞影片，身處練舞室內的她，穿上一件灰色超短版露臍上衣，貼身的剪裁將其誇張的上圍線條，展露無遺，跟纖腰形成強烈對比，而在跳舞時腹肌線條若隱若現，性感與型格兼備。在強勁的音樂節拍下，她一改往日劇中文靜乖巧形象，眼神充滿自信與嫵媚，隨著音樂做出扭腰、甩髮等力量與性感兼備的舞蹈動作。網民紛紛大讚：「原來June跳舞這麼厲害」、「可以出道做跳唱歌手」。

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古佩玲曾入圍《中國好聲音》

正當外界驚訝於古佩玲的隱藏舞技時，但原來她最大的夢想是成為一名歌手，只是在參選港姐時，導演建議她跳舞會比唱歌，更易令人留下深刻印象，所以暫時放下歌手夢，她曾接受訪問透露自己私底下好鍾意唱歌，私下更會錄製歌曲Demo，她表示「我之前有參加《中國好聲音》海選，並且成功入圍了。」當時她因合約問題和正在讀書，所以暫時放下了歌手夢。

古佩玲澎湃上圍成焦點

古佩玲的聲線屬於低音和沉實，跟她的外貌有著強烈反差，現在又展示她強勁舞姿，真正是能歌善舞，有著當跳唱歌手的潛質。不過也有網民焦點，落在她澎湃上圍及水蛇腰之上，在強勁的音樂節拍下，帶來一片相當吸睛的畫面。



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