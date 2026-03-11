古佩玲樣貌再變？陳浚霆洩「女友」近照撞樣《金宵大廈》Mary 被指「膠感」升級

《愛‧回家之開心速遞》的「June」古佩玲自2019年參選港姐入行以來，其樣貌不時成為網民熱議的焦點。近日，她與劇中拍檔兼緋聞男友「風少」陳浚霆一同出席活動，陳浚霆事後在IG分享的活動照片，再度引發網民對古佩玲樣貌變化的激烈討論。

網民質疑古佩玲「膠感」大增

在陳浚霆分享的合照中，古佩玲身穿白色喱士連身裙，顯得仙氣十足。然而，不少網民將焦點放在她的臉上，認為相中的她「膠感」大增，表情略顯僵硬。更有網民驚呼她與2019年播出的TVB神劇《金宵大廈》中的情趣公仔Mary極為相似。

不過，許多粉絲也為古佩玲平反，認為這次的「膠感」很可能是因為照片經過修圖所致，並非真實樣貌。對比她近來在《愛‧回家之開心速遞》中的演出片段，有網民認為她在劇中的樣貌並無不妥，相信只是照片效果引發的誤會。

緋聞男友陳浚霆曾力撐：女大十八變

其實這已非古佩玲首次被質疑整容，自入行以來，特別是與學生時期的舊照對比，其愈發精緻的五官，特別是鼻子的變化，屢次被網民質疑「進化」。面對持續不斷的整容傳聞，古佩玲本人曾多次大方回應，她坦言會P圖，亦不抗拒微整形，但因工作繁忙無暇實行。她堅稱自己的轉變源於體重減輕、長大成熟以及化妝技巧的進步。

作為古佩玲的緋聞男友，陳浚霆多次挺身護花。他早前更向傳媒表示，看過古佩玲小時候的相片，覺得分別不大，力撐對方是「女大十八變」。 他更大方表示不介意另一半整容，最重要是「適可而止」。

古佩玲曾捲入「膠面女星」風波

古佩玲之前亦曾捲入富豪劉鑾雄（大劉）口中的「膠面女星」風波。事源大劉在一次記者會上，表示自己有收看《愛‧回家之開心速遞》，並不點名指劇中某位女演員的樣貌「笑起上嚟硬膠，塊面都唔識郁」。此言一出，立即引發全城競猜，而古佩玲正是當時的最大「嫌疑人」之一。《愛‧回家之開心速遞》劇組其後更以此為題，拍攝了「膠面人之謎」一集抽水，可見話題性十足。

