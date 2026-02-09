古佩玲同屆港姐峇里島夢幻婚禮照曝光 曾被爆拜金入行狠撇男友 當舊愛係「人肉提款機」？

2019年落選香港小姐楊詠彤，曾因178cm身高及一雙逆天長腿，而被譽為「十頭身美女」。當年她與黃嘉雯、蔡嘉欣、梁敏巧、古佩玲同屆競爭，擁有亮麗外形及香港城市大學犯罪學系學歷的她，一度被視為大熱，最終卻止步於八強，之後轉型為模特兒及KOL一直星運平平。她日前在IG上傳多張絕美婚照，宣布與圈外男友Charlie的婚訊，正式升格人妻！雖然當年未能躋身三甲，但楊詠彤在事業和愛情上都覓得歸宿，迎來人生中最幸福的時刻。

楊詠彤於峇里島舉行婚禮

楊詠彤近日在IG分享與老公Charlie在峇里島舉行的盛大婚禮照。從照片可見，婚禮分為中式及西式兩部分，儀式感滿滿。在中式儀式中，楊詠彤穿上一套繡滿龍鳳的現代裙褂，手持精緻的團扇，顯得高貴典雅。新郎Charlie則穿上相襯的中式禮服，一對新人在雙喜剪紙前甜蜜對望，並在親友團的簇擁下撐著傘進行傳統儀式，場面溫馨又熱鬧。

相關閱讀：前港姐楊詠彤影泳照露美背纖腰 不及短片中一舉動晒翹臀吸睛

楊詠彤穿上露背喱士婚紗結婚

而西式的證婚儀式則在戶外舉行，背靠著一望無際的壯麗海景。現場佈置了一個綴滿鮮花的巨型花環拱門，風格清新浪漫。楊詠彤換上一襲絕美的露背喱士長袖婚紗，設計突顯其纖細腰肢與肩頸線條，仙氣十足。新郎則以白色西裝外套搭配黑色西褲，帥氣有型。兩人在眾多親友的見證下交換戒指，並在花海前深情擁吻，畫面唯美動人。

相關閱讀：落選港姐楊詠彤被爆係「拜金女」 當前男友提款機找卡數

楊詠彤曾被指為「釣金龜」選美

楊詠彤參加港姐落選後，曾被匿名者向《東周刊》爆料，指她為「釣金龜」而參選，並狂數多宗罪。指控稱，楊詠彤在參選前狠撇外貌酷似阮兆祥的前男友Vincent，在拍拖期間將對方當作「人肉提款機」，要求男方支付信用卡數、定期送名牌禮物，甚至分手後仍要他為家人交租。此外，報道亦指她曾任賽馬會Racing Angel及出席「Uncle飯局」，目的是結識更多有錢人。當時面對連串指控，楊詠彤承認曾與Vincent拍拖，但堅決否認所有財務相關的罪狀，強調兩人財政獨立，是在和平分手一段時間後才決定參選港姐。她曾透露過往三任男友身高都超過180cm，但表示若男方如王祖藍般有才華，她也會考慮發展，而分手後她亦曾在IG留下一句「感激遺棄你的人」，似乎意有所指。如今她覓得新伴侶步入婚姻，揮別過去是非。