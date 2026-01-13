古佩玲黑歷史曝光？疑為學生時期舊照流出判若兩人 網民爆料要求同學刪相

2019年港姐季軍古佩玲入行6年，外貌屢遭討論，被指樣貌越見精緻，而古佩玲曾解釋：「19年選港姐我得19歲，而家係25歲」，力證只是隨時間變得成熟。現年26歲的古佩玲，近日因小紅書出現疑為學生時代的影片，樣貌再度引起網民討論。

大劉曾揶揄《愛．回家》女星「硬膠」

古佩玲當選港姐後加入處境劇《愛．回家之開心速遞》，飾演「神婆」素素一角，成功入屋。卻因富商「大劉」劉鑾雄在記者會上，揞名揶揄處境劇《愛．回家之開心速遞》中有藝人「笑起上嚟真係硬膠，肌肉實到唔識郁」，惹起全城猜「硬膠」女星身份。古佩玲的變化，有網民在小紅書爆料，指有人改頭換面選港姐，要求刪除其舊相，YouTube曝光的影片，同樣被網民指：「我視頻發了她就喊那個YTB隱藏了」。

網民公開的影片，見到疑為古佩玲早期學生作品MV《Dreamer》片段，網民留言：「素素女神學生時代開始就好有才華，唱歌一流」。片中的女子臉闊、鼻塌、有少少哨牙，外表清純，唱歌時表現淡定，毫不怯場，有大將之風。不過該女學生的樣貌，與現在的古佩玲可謂判若兩人。

古佩玲被指超前部署

有網民加入爆料，指古佩玲疑為選港姐早作準備，要求同學刪除所有舊相：「他與我的妹妹是中學同學，中學畢業的時候要求大家刪除她的相」。另有網民再上載另一批疑是古佩玲中學時期照片，包括在2016年拍攝。更有網民質疑古佩玲虛報年齡：「她是不是虛報年齡，這個視頻看不出17歲，看起來已經20好幾了」。

由於片中人與古佩玲變化幅度驚人，吸引不少網民留言：「太誇張了，一直以為只是長得膠，沒想到真整了」、「天然的可難長得這麼膠哦」、「家裡這麼有錢也不請個好點的醫生」等。

