中年好聲音4丨許志安「安歌之夜」晒唱功 吳國敬揭合作秘聞 吳亦偉、鄭仲豪獲激讚

無綫電視（TVB）熱播歌唱選秀節目《中年好聲音4》今晚（14日）播出「安歌之夜」下半場賽事，特別邀請到許志安擔任嘉賓評審，並由著名唱作歌手吳國敬及知名時裝設計師馬偉明出任「知音人」。許志安親自獻唱《信天翁》為賽事揭開序幕，以動人歌聲鼓勵參賽者勇敢追夢。這集節目中，14強的其中7位參賽者，包括雷小雷、尤淑情、鄭家聲、可嵐、鄭仲豪、吳亦偉及范子睿，輪流獻唱多首許志安的經典金曲，令觀眾「聽出耳油」。

吳國敬大爆與許志安合作秘聞

節目期間，吳國敬大爆當年與許志安合作的幕後秘聞，透露許志安籌備錄製金曲《真心真意》時，竟將只有鋼琴和鼓聲的Demo收起長達九個月才開始製作；許志安笑言當時是暗地裡在錄音室請人反覆修改編曲，精益求精才成就了這首代表作。巧合的是，獲封為「全能ACE」的參賽者吳亦偉正選唱了這首《真心真意》，他以輕鬆隨性的風格重新演繹，獲吳國敬力讚其血液裡充滿節奏感。許志安更直言吳亦偉的演繹正是該曲二十年後的現代完美版本，而評審張佳添亦稱讚吳亦偉的廣東話發音有著顯著進步。

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鄭仲豪飆高音獲評審海兒激讚

另一位走搖滾路線的參賽者鄭仲豪選唱了高難度作品《昨遲人》，以充滿搖滾味道的沙啞聲線帶來截然不同的聽覺衝擊。鄭仲豪在演繹密集的歌詞部分時展現出強大肺活量，全程未有換氣並在結尾完美飆高音，贏得評審海兒激讚，吳國敬也讚賞他是眾多參賽者中與現場樂隊配合得最好的一位。許志安點評時指出，《昨遲人》最困難之處在於要以「講故事」的形式帶出深層次情感，隨後在主持車婉婉的力邀下，許志安即席閉目投入示範演唱了一小段，展現出「行走的CD」般的超強實力，令全場掌聲雷動。

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可嵐化身「迷人Pink Lady」

此外，女參賽者可嵐穿上粉紅色套裝化身「迷人Pink Lady」，全程帶著微笑以搖擺風格獻唱《向全世界說愛你》。主持車婉婉形容可嵐的演出甜度爆表，猶如給了觀眾「一大堆蜜糖」，許志安亦讚賞可嵐成功唱出歌曲的甜蜜感覺。不過，評審張佳添則提出不同看法，直指可嵐的甜蜜感僅流於表面，未能深入歌曲靈魂。可嵐在這場賽事中獲得的兩極化評價，亦引發了網民對《中年好聲音4》賽果的熱烈討論與關注。