梁雍婷回應掌摑寶珮如風波 還原「打人」真相：溝通上有問題，唔知佢臉上做過手術

金像獎最佳女配角梁雍婷今日（14日）聯同白只、徐偉棟及導演麥天樞等人，到鑽石山出席新片《一個部門的誕生》優先場謝票，現場吸引影迷全院滿座。梁雍婷在現場回應了前輩寶珮如接受王俊棠訪問，自爆拍《藍天白雲》時，被掌摑至面部微絲血管爆裂一事。事後有網民翻出「打人者」是梁雍婷，而寶珮如事後亦澄清是她提出真打，還梁雍婷清白。梁雍婷受訪時感謝寶珮如代為澄清，並還原2014年在片場的情況，坦言當時身為新人發生這情況很驚，已即時向寶珮如道歉：「因為這種戲都會有動作指導，導演也很想天光前拍完，拍了好多次都似借位打，於是寶珮如提出真打，我們溝通上有問題，不知道她臉做過手術，當時見到都唔識處理，和導演說她受傷了，都是我的寶貴經驗。」

梁雍婷未受網民批評影響

被問到在寶珮如分享到澄清期間可有遭到網民批評和攻擊，梁雍婷淡定表示沒事，亦完全理解，認為要以寶珮如為先，大家緊張都是出自擔心寶珮如，自己沒受影響，也知道對方很愛錫她。至於事件有否留下陰影？梁雍婷坦言沒有，但這是一個很好的反省，之後她為此上了很多演技班，當中包括動作表演，現在笑言自己演戲很用力，但動作戲會留力。

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梁雍婷為《一個部門的誕生》剪短髮

談回今日宣傳的新片《一個部門的誕生》，梁雍婷透露自己特別為電影剪了短髮飾演霸氣女警，並笑言：「戲內粗口橫飛全是劇本安排，靠演技補足氣場」。對於今日優先場反應，她表示現場很有氣氛，很難得大家拍畢後可以再度聚首；不過她亦坦言，由於正式上映時除了要面對勁敵外還有世界盃，因此要靠觀眾反應廣傳，更希望爭取更多機會謝票，令觀眾和院線都覺得抵睇以保持排片。

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梁雍婷和黃智雯合作舞台劇《奧塞羅》

與此同時，電影雖未正式上映，導演麥天樞與男主角白只也都表示，希望看過優先場的大家能廣傳觀後感，嘆對手勁若沒口碑將有cut場壓力。最後談到參演舞台劇《奧塞羅》，梁雍婷指很開心和黃智雯合作，這是一部高難度的劇本，特別感謝朱柏康介紹她與導演認識，要一人分演三角是很好的磨練；被問到是否上戲癮，她則笑言較習慣電影的節奏，兩個月密集閉關比較不習慣，現在演出完成，會把握賺錢的機會。