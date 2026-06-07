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寶珮如被掌摑傷痕照曝光 半邊臉佈滿深紫瘀傷 微絲血管爆裂觸目驚心 打人者係金像女星

影視圈
更新時間：10:00 2026-06-07 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-07 HKT

61歲的寶珮如近日接受好友王俊棠訪問，憶述了憑藉電影《藍天白雲》獲得香港電影金像獎「最佳女配角」提名的心路歷程。在訪談中，她坦言曾在一場戲中慘遭同劇女演員「真打」，導致臉部嚴重受傷，紅腫了一大片，但她對演戲的熱情從未減退，更感恩在該片後，讓她最終獲得了業界的肯定，自此工作不斷。

寶珮如展示拍戲被掌摑受傷照

在訪問中，寶珮如談及最深刻的拍攝經歷，她表示在一場需要被掌摑的戲分中，演出她女兒的女演員，要連續掌摑她，為求逼真該場戲更是「真打」。事後寶珮如的臉部出現了嚴重的傷害，她形容「打我打得我臉都花了」，她在訪問中展示了當時拍下的傷勢照片。從照片中可見，她的半邊臉頰佈滿了深紫色的瘀傷，情況觸目驚心。寶珮如解釋，醫生診斷為「整個微絲血管爆裂」，需要一段時間才能完全康復。當時打她的女演員，正是2024年憑電影《白日之下》，贏得最佳女配角的梁雍婷。

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寶珮如曾入圍金像獎最佳女配角

寶珮如雖然遭遇過不快的經歷，但她憑藉在電影《藍天白雲》中飾演一位悲情母親的角色，演技大獲好評，脫胎換骨的表現讓她同時獲得了第37屆香港電影金像獎「最佳女配角」提名。她感觸地對王俊棠說：「說起來大哥，我被提名後才是真真正正開始進回這個圈。」她認為，這次提名不僅是對她演技的肯定，更是她重新出發的標誌。

寶珮如車禍毀容婚後未有兒女

寶珮如的初戀男友是TVB「御用奸人」駱達華，二人相戀長達15年，可惜兩人最終未能開花結果，和平分手 。更不幸的是，在1999年，寶珮如遭遇嚴重車禍，導致毀容及下顎面骨盡碎、盤骨碎裂，一度陷入人生最低谷。 直至遇上了現時的圈外人丈夫鄧秋雄，二人於教會認識，拍拖兩個月，便於2011年閃婚，雖然未有兒女，但一直恩愛至今。

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