寶珮如重提拍戲被梁雍婷掌摑至紅腫瘀黑 出Po為後輩平反 曾認趕收工提出「真打」

寶珮如近日接受好友王俊棠訪問，重提當年憑電影《藍天白雲》角逐香港電影金像獎「最佳女配角」的拍攝點滴。然而，最令全城嘩然的，是2024年憑電影《白日之下》贏得最佳女配角的梁雍婷，在拍攝時「真打」，令她嚴重受傷。在訪談中，寶珮如公開了當年的傷勢照片，只見她半邊臉頰佈滿深紫色的恐怖瘀傷，經醫生診斷證實為「微絲血管爆裂」，需時休養。不過由於受訪影片未有談及太多當初拍戲「真打」戲份的來龍去脈，令梁雍婷受到批評，寶珮如今日（9日）在IG為梁雍婷「平反」，表示：「當日電影拍攝已經超過10年，拍攝時雙方係有共識，是我主動提出有關的拍攝手法，為求達到良好的電影效果。」發文還梁雍婷清白。

寶珮如澄清是自己提出「真打」

寶珮如在社交平台發文為梁雍婷「平反」，還原了這場「女兒虐殺母親」重頭戲的真相。有網民亦翻出她當年受訪談及這場戲的細節，指當時正值凌晨，為趕在天光前完成拍攝，時間緊迫。由於當時仍是新人的梁雍婷不懂借力，拍了幾take仍未達導演張經緯的要求。本著提攜後輩及節省時間的心，寶珮如主動向梁雍婷提出：「你不如真打，快、靚、正，好過NG多次。」結果她為配合鏡頭硬生生捱下了十幾巴掌，敬業精神令人動容。

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寶珮如、梁雍婷不打不相識再演母女

然而這份追求完美的代價卻極度慘痛，寶珮如的臉部隨即嚴重紅腫，劇組被逼叫停拍攝。看見寶珮如被打至面目全非，導演及梁雍婷馬上道歉，反而是寶珮如不停安慰他們。更驚險的是，寶珮如事後才猛然醒起，自己早年臉頰內植入了鈦金屬片作固定，根本不宜拍掌摑戲，她猶有餘悸地表示：「如果醒起塊面有鈦金屬片，就唔會建議咁拍。」結果她要連續兩日用碌冰機急救，等了足足一個月才讓微絲血管自行復原，並笑稱經一事長一智，發誓以後絕不再讓人打臉。雖然付出了極大的皮肉之苦，但寶珮如憑藉《藍天白雲》脫胎換骨的演出，成功角逐金像獎「最佳女配角」，迎來事業第二春，她與梁雍婷亦「不打不相識」，在電影《我們不是什麼》中再度飾演母女。

寶珮如車禍毀容面藏鈦金屬片

回顧寶珮如的人生，她臉內的鈦金屬片，正是1999年令她陷入谷底的嚴重車禍所留下的烙印，當年她不幸毀容，下顎面骨及盤骨盡碎，身心受創。在感情路上她亦走得不易，其初戀男友是TVB「御用奸人」駱達華，兩人相戀長達15年，可惜最終未能開花結果，和平分手。幸好她在教會遇上現時的圈外人丈夫鄧秋雄，兩人一拍即合，拍拖僅兩個月便於2011年閃婚，如今兩人雖未有兒女，但一直恩愛至今。

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