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林曉峰21歲餅印細仔大學畢業即「失業」？年花50萬留學加國 走媽媽康子妮舊路讀音樂

影視圈
更新時間：10:00 2026-06-14 HKT
發佈時間：10:00 2026-06-14 HKT

林曉峰與前妻康子妮的21歲次子林熙，日前大學畢業。他在IG分享畢業照，並幽默地留言：「Unemployed.（失業）」。相片中的林熙身穿整齊畢業袍，外形高大斯文，戴上眼鏡的他有幾分似爸爸林曉峰。林熙自高中於國際學校畢業後，便於4年前赴加拿大升學。他遺傳了媽媽康子妮的音樂天賦，熱愛彈結他、打鼓及鍾情Jazz音樂。在獲4間大學錄取的情況下，他最終選擇跟隨母親的腳步，入讀多倫多大學（University of Toronto）修讀音樂學士。當年他報讀時更向校方透露，希望能走母親曾走過的音樂之路，這番真情剖白令康子妮大為感動。

康子妮細仔林熙留學年花六位數

康子妮同樣畢業於多倫多大學音樂系，精通鋼琴等多種樂器。對於兒子的教育，她深明追夢的重要性，從不強迫兒子修讀傳統專科，而是鼓勵他們「選科以興趣為先」。為支持林熙在海外升學，估計每年學費連食宿開支至少花費港幣45萬至50萬元，足見父母對他的栽培不遺餘力。

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康子妮與兩子關係似朋友

在管教方面，康子妮笑言把兩個兒子當作「老闆」，日常相處主張講道理、不打罵。遇到摩擦時，她甚至會放下家長身段主動認錯，這種互相尊重的溝通方式令母子關係變得如朋友般親密。如今林熙順利從這所世界排名前列的頂尖學府畢業，憑藉其出眾的外形與音樂才華，未來的發展動向絕對值得外界期待！

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康子妮與林曉峰大仔林寶近照：

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