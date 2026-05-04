康子妮失婚後轉行撈得掂奪大獎 加入保險業傳年薪近300萬 與林曉峰離婚感情生活惹關注

林曉峰前妻康子妮離婚後重新出發投身保險界，並改名為「康滎舫」，盼能轉運。康子妮入行僅三個月，已成為百萬圓桌（MDRT）會員，更連續多年保持此資格。康子妮今日（4日）在社交平台分享新片，見到她出席「百萬元經理榮譽會 2026」，並獲得區域傑出財策大獎。

康子妮才藝比賽奪冠有獎金？

49歲的康子妮今日在IG分享獲獎喜訊，還透露首次參加公司的才藝比賽，更成為全場冠軍。康子妮開心留言：「我只係想比（畀）自己留下最後一年『4字』頭嘅相，因為好多人都話一入5就變樣，今年係刺激的，第一次參加公司才藝比賽（好似番咗去小學咁），老闆改編歌詞嘅 #用背脊打cold call 成為全場冠軍，贏咗d錢可以去打邊爐lu！」

康子妮獲讚樣子純天然

照片中見到穿上單邊露肩連身裙的康子妮，戴上黑超自彈自唱，台型十足。而康子妮另一套白色一字露肩晚裝，身上掛滿獎牌，可見其在保險業界的成就。不少網民見到康子妮的近照大讚：「變得更加靚」、「嘩！咁靚得唔得㗎？」更有網民讚康子妮樣子純天然：「你明顯冇整容，就算快入伍，你三十年前到宜家，樣子都冇乜大改變，依舊自然美！」

相關閱讀：康子妮林曉峰離婚4年關係有轉變 自揭甘為前夫做呢一事 轉戰保險成COT超級會員年薪近300萬

康子妮與林曉峰於2002年結婚，育有兩子林寶和林熙，但長達18年的婚姻，卻在2020年突然宣布結束。失婚後的康子妮除繼續做和音工作外，並投身保險行業，憑藉努力與毅力，早已榮升為百萬圓桌（MDRT）的超級會員（COT），有傳年薪高達近300萬元，成為事業女強人。

康子妮疑有新歡

康子妮近年感情生活撲朔迷離，曾與保險界上司陳逸汮（Garry）傳緋聞，康子妮卻否認關係，稱對方僅為老闆。在今年初康子妮又傳出疑有新歡，被《東周刊》獨家直擊與外表成熟穩重、身材高瘦的男士穿全黑情侶裝開餐，二人互動甜蜜，儼如熱戀中的情侶。

相關閱讀：康子妮大仔林寶大蛻變撞樣馬志威？顏值遠超爸爸林曉峰 勢成演藝世家新代表