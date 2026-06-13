高鈞賢捧老婆做「帶貨女王」 揚言提早退休當全職奶爸 願留家中幫女兒沖奶洗頭

42歲的香港先生冠軍高鈞賢，近日在社交平台上，高調分享了一項「終極大計」。他日前罕有地帶同圈外老婆黃梓漫一同現身服裝品牌的直播間，親自教導老婆做直播帶貨。高鈞賢更在網上公開發文：「大家以為我係去教佢做主播？錯啦！其實我背後有一個極大嘅預謀：就係努力推老婆去幕前，等佢習慣瘋狂帶貨。」原來事業家庭兩得意的高鈞賢，正密謀將老婆捧成新一代「帶貨女王」，他更表示只要成功捧紅老婆，自己就可以「名正言順宣佈提早退休」，安坐家中湊女，專心做個全職奶爸。

高鈞賢留大後方沖奶湊女

在日前的直播中，高鈞賢與老婆穿上情侶裝甜蜜現身。片中所見，高鈞賢在鏡頭前，大方分享作為新手爸爸為家人選購衣服的心得；而身旁的老婆黃梓漫雖然面對鏡頭略顯靦腆，但在老公的引導下，亦漸入佳境，夫妻二人互動甜蜜，默契十足。高鈞賢更向老婆發表搞笑又甜蜜的「愛的宣言」：「為咗我哋湊女大業，老婆你要努力發功呀！以後屋企嘅GDP就全靠你，我負責留喺大後方為你同Liona沖奶粉同洗頭！」字裡行間充滿對老婆的無限支持及信任，網民紛紛羨慕他「男主內，女主外」的富貴生活。

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高鈞賢老婆美國上市公司被停牌

事實上，高鈞賢老婆黃梓漫本身就是一名極具商業頭腦的「美容界富婆」，她一手創辦的連鎖中醫美容及健康中心，在香港擁有四間分店，業務版圖相當廣闊。去年10月，其公司更成功在美國掛牌上市，當時股價一度狂飆逾六倍，令黃梓漫的帳面身家暴漲至超過27億港元，財力驚人。雖然公司於去年11月中旬突然被勒令停牌，至今仍未有復牌消息，但這似乎無阻黃梓漫的事業心，轉戰直播帶貨領域。

高鈞賢買九龍塘豪宅為女兒入學鋪路

高鈞賢與黃梓漫結婚，並雙喜臨門迎來女兒高子琳後，一直將重心放在家庭，是圈中出了名的「廿四孝爸爸」。為了給妻女提供更優質的生活與學習環境，有指高鈞賢早前豪擲2,250萬港元，買入九龍塘老牌豪宅畢架山一號的一個三房連車位單位。升格做業主的高鈞賢曾透露，由於工作及生意關係，未來會主要在香港與深圳兩邊走，而進駐九龍塘傳統名校區，更是為了愛女日後的升學之路提早鋪路，如今高鈞賢樂意「退居幕後」，全力支持老婆帶貨事業發展，一家三口幸福美滿。

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