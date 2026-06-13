60歲劉嘉玲私下一面判若兩人？現身機場真實素顏照瘋傳 網民驚呼：哪位老奶奶

60歲影后劉嘉玲近日以一身素雅裝扮現身上海虹橋機場，其未施脂粉的素顏模樣引起內地網民熱議，甚至有網民驚訝表示：「哪位老奶奶？」。根據網上流傳的貼文，劉嘉玲於6月11日獨自現身，準備參加電影節活動。她私下低調樸實的打扮，與螢光幕前光鮮亮麗的巨星形象形成鮮明對比，意外成為網絡討論的焦點，也讓「劉嘉玲 素顏」成為熱門搜尋關鍵字。

劉嘉玲奶油色套裝顯氣質

從現場照片可見，劉嘉玲身穿一套奶油色系的休閒套裝，頭上繫著同色系的頭巾，並配戴一副太陽眼鏡，整體造型簡約而優雅。儘管打扮低調，但她手上提著一個設計感十足的黑色手袋，推著行李箱，另一手則捧著一束鮮花，在細節處仍流露出她作為時尚指標的敏銳觸覺。在沒有化妝的情況下，劉嘉玲的膚色顯得自然，神態輕鬆，展現了巨星在私人行程中隨性自在的一面。

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網民評價兩極化？

對於劉嘉玲的素顏狀態，網民的評價呈現兩極。有部分網民認為她「皮膚有點黑」、「體態像是一個老太太」，覺得與平時的形象落差太大。然而，更多人欣賞她的真實與自信，認為年近60歲能保持如此狀態已相當難得，稱讚她敢於以最真實的面貌示人，這份從容與底氣，正是影后級人物應有的風采。這次機場的素顏風波，不僅沒有影響她的形象，反而讓大眾看到了她無懼年齡、活得真實自信的另一面。

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