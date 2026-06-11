車婉婉孭飛新處境劇首受訪：接《愛回家》捧有壓力  揭52歲演外婆真實感受  爆神秘男角有驚喜

TVB皇牌長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》即將迎來結局，TVB已正式宣布將由全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》緊接，並由車婉婉、吳若希及李茵彤擔任三大女主角。作為新劇靈魂人物的車婉婉，今日接受TVB娛樂新聞台獨家訪問，分享了她接棒的感受。

車婉婉認接棒有壓力

車婉婉表示，自己自從2000年代初的《皆大歡喜》後，已多年未有參演處境劇。對於今次接棒深入民心的《開心速遞》，她坦言感到一定的壓力：「《愛·回家》係一個好成功嘅Sitcom，陪住大家一路食飯一路睇，呢支棒交落嚟，我有一定嘅壓力。」

相關閱讀：愛回家之三代同糖丨新劇陣容大洗牌告別龍力蓮？林淑敏5字親回未來去向：最緊要娛樂觀眾

車婉婉欣然接受演外婆

在新劇中，吳若希將飾演婉婉的女兒，這也意味著現年52歲的車婉婉將會「升呢」做外婆。她透露監製當初曾擔心她會否介意，但婉婉大方表示自己作為演員沒有任何包袱，對角色完全接受。「監製同我講，話個角色有個挑戰，就係要做Grandma（外婆），我話『哦！』。做演員我冇乜包袱，故事由我呢個外婆角色切入，如果演到令觀眾接受、有說服力，就係一個成功嘅演員。」

車婉婉吳若希撞樣？

對於首次與吳若希（Jinny）合作演母女，婉婉表示非常期待。她笑言：「佢（吳若希）同我講，話有人覺得我哋兩個有啲似樣。」她希望這對「母女」組合能為觀眾帶來新鮮感，並擦出火花。

車婉婉透露神秘男角有驚喜

當被問及劇中其他演員陣容時，婉婉雖然未能透露太多，但她興奮地暗示其中一位男拍檔將會是驚喜人選。「我知道啲（男角色人選）啦，其中有一個，我係拍晒手掌嘅！」她更神秘地補充：「因為我睇住佢入行，好親切，所以佢同我打招呼，我話『好囉！』」究竟這位讓婉婉如此期待的男演員是誰，還需留待TVB日後揭曉。

不知《開心速遞》有否演員入新劇組

車婉婉對於主演新處境劇《愛‧回家之三代同糖》，她以短訊回覆「星島頭條」，表示：「落實參與呢個處境劇心情，突然間原來好有壓力喎！因為一路都覺得件事未好落實，突然間今日發晒新聞稿！咦，殺到嚟喎！開心嘅，又有某程度壓力嘅。」談到她跟吳若希在節目《夫妻肺片》大受歡迎，兩人將合作演處境劇會否更有信心？車婉婉表示跟吳若希在《夫妻肺片》是首次合作，估不到會連續合作，雖然未試過跟對方合作拍戲，希望出來火花會令觀眾鍾意。」談到可知會否有《愛·回家之開心速遞》演員留低演出新處境劇《愛‧回家之三代同糖》？她說：「我唔知有無《愛·回家之開心速遞》演員參加，但只知自己有份參加，昨日試造型只見到Jinny（吳若希），其他我就唔知！接棒呢個處境劇係有壓力嘅！因為佢哋係咁受歡迎處境劇，所有演出咁有資歷、資深演員，而家《三代同糖》出來，係個感覺要有少少認真去處理，希望接呢個棒接得好啲。」

相關閱讀：《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開

李茵彤新處境劇擔正：