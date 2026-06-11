《愛‧回家之三代同糖》8月隆重登場 車婉婉吳若希李茵彤接棒上陣 故事大綱全面公開

TVB長壽處境劇《愛·回家之開心速遞》將於2026年7月迎來正式大結局。隨着停播的日子越來越逼近，網民除了細數劇集的經典場面與故事人物，與及劇中各對CP組合發展外，亦揣測接棒處境劇的內容及主角人選！今日（11日）TVB宣布全新處境劇《愛‧回家之三代同糖》（下文簡稱《三代同糖》）已落實於8月隆重登場。

今次新劇《三代同糖》跳出以往處境劇的傳統框架，大玩「女性覺醒」、「世代火花」甚至貼地加入「AI衝擊」等熱門話題，大玩「全女班」神仙陣容，由羅永賢（Marco）監製，找來三位「唱得兼Talk得」的女星擔大旗，包括「辣媽」車婉婉、「星夢一姐」吳若希，以及憑綜藝節目《唱錢》人氣急升的甜美女神新人李茵彤（Desta），單看陣容已經火花四濺！

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《三代同糖》講述投入大半生相夫教子的「唐曹嘉冰」車婉婉突然「覺醒」，並由加拿大飛返香港「進駐」單親媽咪女兒「唐萬里Lesley」吳若希住所，決心找回失落的時光及初戀的感覺。原來當年「唐曹嘉冰」車婉婉曾因「唐萬里Lesley」吳若希堅持要生下女兒「唐芯」李茵彤徹底鬧僵，如今「唐曹嘉冰」車婉婉突然無預警殺入及擾亂「唐萬里Lesley」吳若希生活，「唐萬里Lesley」吳若希與投契的外孫女「唐芯」李茵彤聯手「夾攻」「唐曹嘉冰」車婉婉，令原本平靜的「唐家」掀起連番風雲。同一時間，單親媽咪「唐萬里Lesley」吳若希又在工作上迎來極大危機，事業家庭同時告急的她到底會如何自處。



為了增加貼地感，《三代同糖》除以與觀眾／網民息息相關的「親情」及「世代溝通」（GENZ外孫女）作為故事主軸，還加入了「AI衝擊」、「重啟人生」及「時事」等賣點，傳遞歡樂、做人哲學的同時，並會線上線下緊貼社會流行話題和網絡熱話，與觀眾／網民同頻感應時代脈搏，尋找情緒出口的共鳴感。《三代同糖》的主要角色選角亦相當用心，根據劇情，婉婉與Desta在劇中將有合唱場面，兩代唱得之人同場較勁，為這部即將登場的全新處境劇點燃了一大期待值。「所謂家人，是吵不散的依靠；所謂懂得，是知道何時放過自己也放過別人；所謂人生，是無論幾歲，都有活成自己喜歡的模樣的勇氣。」《三代同糖》是寫給所有人的情書，有笑有淚、有刺有暖，道盡平凡日子裏最真實的動人滋味。

角色介紹：

「唐曹嘉冰」車婉婉 - 叛逆追夢外婆

「我心理年齡分分鐘後生過你」活得豁達的樂天外婆，生於傳統潮州家庭，現在想追尋失落的夢想。熱愛家庭，聰明堅毅，有自己一套，但有時自尊心太強而顯得剛愎自用，想修補母女關係卻不知如何入手。



「唐萬里 Lesley」吳若希 職場鋼鐵中女

「業績K P I 通通達標，點知屋企K P I 全部撻Q」外剛內柔的倔強中女，一輩子的離經叛道都體現了在她未婚產子一事，此後為了成為女兒支柱自立自強，面對女兒的成長又有些悵然若失。能擺平全港最棘手的公關危機，卻在自家蝸居的『三代戰場』兵敗如山倒。

「唐芯」 李茵彤 佛系人間清醒

你越要我commit，我就越想quit」古靈精怪佛系GEN Z，在單親家庭長大的她有著同齡人沒有的成熟心智，用最 Chill的姿態，在兩大魔頭（外婆+媽咪）中優雅求存。和所有少女一樣對萬物三分鐘熱度，但憑著自身的冰雪聰明周身刀張張利。