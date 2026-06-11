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張振朗女友楊偲泳「如穿內衣」晒低胸上圍  減肥廣告面尖尖身材仍傲人  視帝隨時娶返屋企

影視圈
更新時間：20:30 2026-06-11 HKT
發佈時間：20:30 2026-06-11 HKT

32歲的楊偲泳（Renci）近年接連參演多部熱爆電影，人氣持續急升。早前她於電影《夜王》中飾演「煲煲」一角，破格的性感演出令人眼前一亮，其後在該片的「導演版」中戲份重見天日，更吸引不少觀眾坦言是為了楊偲泳而專誠入場二刷。平時惜肉如金的她，近日在一個減肥廣告中卻罕有大解放，穿上極低胸上衣出鏡，大方曝光澎湃上圍。

楊偲泳面尖尖上圍依然澎湃

根據最新曝光的減肥食品廣告影片可見，楊偲泳的最新狀態極佳，身型明顯較以前更加瘦削，以往本身較圓潤的招牌面形亦變得下巴尖尖，五官輪廓更見精緻，女神味大爆發。在廣告中，她穿上一件白色Deep V極低胸上衣，將其極好的身材與迫爆上圍展露無遺，完美示範何謂「新一代性感女神」。震撼的視覺效果引發網民熱烈討論，有網民甚至驚呼楊偲泳的性感打扮猶如只穿上內衣一般，直指畫面太震撼，令粉絲們看得「眼都唔眨」。

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楊偲泳張振朗融入彼此朋友圈

除了事業迎來高峰，楊偲泳的愛情生活亦相當美滿。她與視帝男友張振朗穩定交往7年，感情一直十分甜蜜。去年底，兩人被網民捕獲一同食飯見家長，早已互相融入對方家中；今年初又相約朋友到嘉年華會遊玩，甜蜜放閃。楊偲泳又曾帶同男友出席謝安琪的生日聚會，足證張振朗已完全融入女友的社交圈子，打風都打唔甩。

張振朗隨時娶楊偲泳

張振朗與楊偲泳拍拖多年，現時雙方在演藝事業的發展都相當不俗，張振朗更曾甜蜜表示，彼此就是大家生命中的「護身符」。提到人生大事，張振朗透露現時家人並沒有催婚，所以不急於步入教堂，但他自言性格十分傳統，終有一日一定會成家立室：「當然會想做呢件事，依家關係好舒服，但要等多一陣，因為我同佢都衝刺緊。」不過他亦留下伏線，指兩人的性格都非常隨性（chill），笑言：「突然之間聽日做（結婚）都唔出奇」。

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