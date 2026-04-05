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楊偲泳晒童年照證「純天然」 拍《夜王》晒惹火身材人氣急升 戀張振朗7年屢傳婚訊

影視圈
更新時間：19:30 2026-04-05 HKT
發佈時間：19:30 2026-04-05 HKT

32歲的楊偲泳與視帝張振朗拍拖7年，備受關注。近年屢演熱爆電影而人氣急升，日前她在IG的限時動態中，分享了一張極為珍貴的童年照片，旋即引起網民熱烈討論。相中的她留著一頭齊瀏海的及肩短髮，髮型整齊可愛，她擁有一雙黑白分明、圓碌碌的大眼睛，配上飽滿的臉頰，充滿童真。

楊偲泳童年照證由細靚到大

楊偲泳的童年照，身穿當時風靡萬千少女的《美少女戰士》卡通衛衣，對著鏡頭俏皮地舉起「V」字勝利手勢，純真爛漫的模樣瞬間融化了一眾網民的心。照片曝光後，網民紛紛將照片與她現在的模樣作對比，並驚訝地發現兩者幾乎沒有差別，留言讚嘆：「完全係純天然，同而家個樣冇變過！」、「由細就係個美人胚子」、「證明冇後天加工，是真正的自然美女」。對比起現在經常出席各大場合，在紅地氈上展現成熟優雅氣質的楊偲泳，這張童年照更突顯了她的天生麗質。

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楊偲泳於《夜王》性感戲分被刪走

楊偲泳的惹火身材一直是網民談論話題，她在電影《夜王》中，原本有相當吃重的戲分，包括跟何啟華的激吻片段，以及身穿低胸性感晚裝，被黃子華肉緊地攬實蛇腰的畫面，都在正片中消失不見，讓不少滿心期待的影迷大感愕然和失望。

男友張振朗融入楊偲泳朋友圈

楊偲泳的愛情生活相當美滿，跟視帝男友張振朗穩定交往7年，兩人感情一直十分甜蜜，近年來越愛越高調，去年底更被網民捕獲食飯見家長，早已互相融入家中，至今年初，二人相約朋友到嘉年華會遊玩，甜蜜放閃。上月楊偲泳又帶男友出席謝安琪的生日聚會，足證張振朗已完全融入女友的社交圈。

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