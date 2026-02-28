Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

夜王丨楊偲泳IG引用金句表不滿？性感戲份被刪「胸湧」身材成焦點 網民炮轟為女神抱不平

影視圈
更新時間：12:15 2026-02-28 HKT
發佈時間：12:15 2026-02-28 HKT

由黃子華率領《毒舌大狀》原班人馬如王丹妮、廖子妤（Fish）、楊偲泳（Renci）、何啟華和謝君豪，聯同天后鄭秀文（Sammi）、楊偉倫、譚文萱、COLLAR成員李芯駖演出的賀歲電影《夜王》，上映至今叫好又叫座，截至2月27日晚上8時，港澳累積票房超越6,300 萬，勇奪史上港產片票房第8位。

楊偲泳有不少戲份被刪走

《夜王》在網上製造了不少熱話，當中最惹人津津樂道的，必定是視帝張振朗的女友楊偲泳在戲中有不少戲份被刪走，當中包括一幕跟何啟華（Dee）激吻的片段，與及身穿低胸性感晚裝被黃子華肉緊地攬實楊偲泳的蛇腰，畫面極惹人遐想。對於戲份被刪，楊偲泳曾表示她自己如果是導演，也希望保留所有劇情，但有時就是要以大局為重，她認為只要做好演員的本分、盡了自己的努力就可以。

楊偲泳曾分享絕密刪剪版性感劇照

其後楊偲泳於社交媒體分享一輯絕密刪剪版性感劇照並憑歌寄意，寫上《心照一生》歌詞剖白：「哼歌去/走音哪管/這刻已無價/到一天得到歡呼喧嘩/心照一刻抱擁一下/當天熱血揮灑/誰說白過這年華」似乎認為不論演出好壞、有否得到掌聲歡呼，只要憑熱血盡力做好，便沒有白費光陰。」雖然觀眾至今無緣欣賞楊偲泳的性感演出，但仍然成為網上熱話，連廿四味成員李凱賢（Brian）亦曾說：「聽講《夜王》啲正嘢好多都Cut晒，啲波好似Cut晒喎。梗係睇Renci（楊偲泳）個波波，好多人都想睇Renci個波底。」同時亦有網民表示本來期待楊偲泳的性感演出，但原來不單性感戲被刪，甚至連戲份都比預期略短，紛紛留言戥楊偲泳不值：「唔怪得佢成場戲都唔開心咁，原來佢啲戲俾人cut哂」、「最大對最少戲」、「犧牲咁多都出唔到1分鐘戲頭。」

楊偲泳貼影后金句曲線表達不滿

未知是否付出不似預期，反而令身材過度成為焦點，楊偲泳昨日（27日）IG繼續發文洩心聲，引用Boyz II Men的歌曲《That's Why I Love You》的歌詞「You are who u are , that's why i love u」，再貼影后愛瑪史東 （Emma Stone）金句曲線表達不滿：「Too fat, too skinny, too short, too tall, too ANYTHING. There's just a sense we're all too “something” and we're all not enough! This is life. Our bodies change.Our minds change.Our hearts change.」（太胖、太瘦、太矮、太高，總之，什麼都太『不完美』。我們總感覺自己『太』了，又都不夠好！這就是人生。我們的身體會變，我們的思想會變，我們的心也會變。）王丹妮亦留言：「你就是你，這就是我愛你的原因。」

夜王丨蔡蕙琪試鏡奇招獲賞識：

