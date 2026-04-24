夜王丨楊偲泳不認同3P情慾戲激烈：香港尺度比日韓台保守 何啟華自爆「蒜蓉白菜仔之吻」拍得緊張 盧鎮業避談《東周刊》揭與廖子妤慶功後返酒店煙韌

楊偲泳(Renci)不與何啟華(Dee)及陳獻略在《夜王》導演版中血脈沸騰的3P情慾戲，不過，楊偲泳(不認為該場戲很激，指有女性朋友看完後，告訴她相比日木、韓國和台灣的尺度，香港的尺度很保守，她覺得可以再大膽些，如劇本和角色有需要再拍也可以，問到她的尺度？她笑言尺度經常性遊走，不過今次在拍攝前要做足心理準備，指這是她從影以來最大膽的演出，一收到劇本，何啟華就打給她溝通。問到男友張振朗是否已看過導演版？她繼續避談男友，稱家人和中學同學都有看，多謝他們的支持。

何啟華回憶3P戲仍怕羞

何啟華笑指這場戲算是他人生中頭三位拍得最緊張的一場戲，幸好對手認識多年，又說現在再回憶也感到怕羞，笑謂傳說中的「蒜蓉白菜仔之吻」正是這場戲，「我有偶包，是介乎不care有冇偶包，但又不比包袱自己carry那種。（有再三回味？）沒有，最記得楊偲泳拍這場戲時的堅定眼神，同我講要一take過拍完，但當然不能一take過，因為有分鏡要拍，拍攝過程順利又愉快。」他並謂拍攝前有參考不同地方的愛情動作片。

楊偲泳大講流利粗口

另外，盧鎮業(小野)與楊偲泳等拍攝番外篇小劇場，楊偲泳在片中大講流利粗口，她戲言平時講粗口會打冷震，何啟華即笑她說：「平時很少見她咁勇。」他與王丹妮的床戲也重見天日，他笑指當日拍通宵，拍完很眼瞓，問到女朋友廖子妤是否已入場欣賞？他表女友未有時間欣賞，現在正在北京宣傳新戲。

盧鎮業拒評《走出人質事件》爭議

廖子妤日前榮登金像影后，《東周刊》日前拍到她與盧鎮業在慶功宴後回酒台煙韌慶祝，楊偲泳代答每年入圍的金像獎的候選人都會被安排酒店房休息，追問盧鎮業與廖子妤是否在慶功安後齊齊回酒店休息？他表示慶功後很累，一回去就休息，未有時間慶祝，他亦思考如何與女友慶祝，或者安排她食榴槤放題，講到廖子妤新戲《走出人質事件》將於下月上映，電影改編馬尼拉人質事件，惹來網民批評，盧鎮業表示這件事對很多人都很重要，不適合三言兩語講這件事，而且他沒有參演電影，不方便在這裡參與太多。