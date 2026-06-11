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愛回家交棒｜劉丹冇份拍《三代同糖》？  45年橫跨9劇封處境劇之王  「叉燒炳」扭轉大反派戲路

影視圈
更新時間：16:00 2026-06-11 HKT
發佈時間：16:00 2026-06-11 HKT

陪伴觀眾多年的無綫王牌長篇神劇《愛·回家之開心速遞》，宣佈將於2026年7月正式拉下帷幕。TVB今日隨即公佈緊接檔期的全新劇集《愛‧回家之三代同糖》將於8月份隆重首播，並由車婉婉、吳若希，以及李茵彤組成嶄新陣容。新劇固然令人充滿期待，不過最令一眾劇迷大感失落的，莫過於陪伴大家多時的「根叔」劉丹，暫時未見可以入新劇組，令不少粉絲大嘆可惜。

劉丹拍處境劇45年

現年82歲的劉丹縱橫演藝圈多年，而他正是「處境劇之王」。自1981年起，他在過去45載的光陰裡，竟然參演過足足9部同類型劇集，回顧他的演藝軌跡，這類主打溫馨歡樂的家庭劇，更成功將他早年專演大反派的標籤徹底「洗底」。

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《愛回家》一眾主力演員。
《愛回家》一眾主力演員。
齊嗌熊家口號。
齊嗌熊家口號。
泉叔手上嘅，係《愛‧回家》嘅劇本。
泉叔手上嘅，係《愛‧回家》嘅劇本。
眾人一齊多謝珍姐。
眾人一齊多謝珍姐。

劉丹拍了9套處境劇

回顧劉丹的經典喜劇生涯，初試啼聲之作要數《香港81》的「倫百通」。而真正讓他完全「改邪歸正」兼深植民心的轉捩點，必屬1995年神劇《真情》中和藹可親的燒味檔老闆「叉燒炳」，這個好爸爸形象至今依然津津樂道。隨後劉丹的喜劇細胞大爆發，戲路愈見廣闊：在《皆大歡喜》古裝版中，他化身大放笑彈的皇帝；到了時裝版，則變身為嘉仁機構的搞鬼高層「王尚」。他亦多次演活各種不同性格的長輩，例如在《畢打自己人》中沉著穩重的「王桂生」，以及《天天天晴》裡的暖心老伯「朱保」，猶如整個劇組的定海神針。

劉丹「熊樹根」令人難忘

當然，說到近年最無人不曉的代表作，絕對是他在《愛·回家》系列中的靈魂人物角色。首兩輯裡，他飾演退役懲教阿Sir「馬虎」，外表威嚴但內心極度疼愛家人，是馬家最堅實的後盾；而近年在《開心速遞》裡飾演速遞公司波士「熊樹根」更是不斷突破自我，成為眾多粉絲心目中的最佳爺爺。

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劉丹曾拍過千集《真情》

其實TVB歷年來炮製過無數膾炙人口的超長篇處境劇，見證著香港的時代變遷。由早年反映社會風貌、集數高達1330集的《香港81》至《香港86》系列；到九十年代全城狂追、以「三多」為背景的逾千集《真情》；再到成功塑造溫馨倫理、合共995集的《愛·回家》第一二輯，全都是幾代人的集體回憶。

處境劇極易入屋

除此之外，電視史上還誕生過不少高收視的經典，包括455集的《城市故事》、443集的時裝版《皆大歡喜》、364集的《同事三分親》、337集的《畢打自己人》，以及分別播出325集的古裝版《皆大歡喜》與《開心華之里》。這類劇集由於拍攝時間較固定且容易入屋，一直被不少藝人視為演藝生涯的夢幻舒適圈。

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