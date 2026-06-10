港姐2026｜第二輪面試樂易玲為一點感失望？ 大熱李澤欣身材有弱點 溫思婷被問性感照口窒窒

《2026香港小姐競選》第二輪面試在將軍澳電視城進行，《港姐》統籌委員會成員，包括電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲、助理總經理（企業傳訊）黃德慧、製作部助理總監（非戲劇製作）暨統籌經理姜偉等面試佳麗的過程，今年獲安排在網上直播向觀眾披露，並由陳懿德主持。樂易玲透露有意選出12位佳麗進入比賽，預告競爭非常激烈。樂易玲對於有佳麗未能嘗試掌握廣東話感到失望，直指參賽者廣東話未達標，至於身材較澎湃的石馨營（Bridget）身型亦獲樂易玲點評，獲指減肥有功，但離目標只達成一半，但認為她仍有空間再減磅，廣東話亦不錯。

樂易玲對某些參賽者失望

來自越南的鄭文雅，身型與面貌似未達標準，透露前一晚才回到香港，樂易玲指她需要急直起追，但似對她沒多大興趣，草草便結束面試。而被影到鎖骨有紋身的王奕菲，穿著泳裝面試時見她的紋身被遮蓋，樂易玲表示，欣賞她廣東話有進步。

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李澤欣身材有弱點？

至於陳樂謠、袁絲珩、魏欣、李澤欣、王韻婷一組最令人眼前一亮，除王韻婷外，都是來自香港的參賽者，但大熱的李澤欣，穿泳裝亮相時顯得下圍較豐滿。而王韻婷穿名牌泳衣亮相，身材相當均稱，獲樂易玲大讚有鬥心和有笑容，但被叮嚀要學好廣東話，黃德慧也直接其怕醜個性和廣東話令表現較蝕底。「華姐冠軍」符冬鈺以泳裝亮相，有比賽經驗的她明顯對身材及表現有自信，身材亦相當稱均，亦完美擺出選美pose，力壓同場參賽者。至於陳卓君以黑白泳裝亮相，皮膚相當白晰，不過表情顯得較冷漠。

陳梓穎以紅色泳裝搶鏡

「華姐季軍」陳梓穎以紅色泳裝搶鏡，擁有比賽經驗的她身材均稱，廣東話亦流利對答，樂易玲指她首輪面試時相當疲累，化妝亦有拖累，今晚表現令評審另眼相看。她又指早前收到TVB通知可以面試，以為自己遇上電騙，表現十分可愛。以粉色泳裝參與的譚可兒面試環節相當自信，與林夏薇有幾分神似，條件樂易玲被形容「周身刀」，她形容去年參選是緣份未到，因此她完成碩士課程並成功報讀博士。曾參選的2025年多倫多華姐的莫家盈，泳裝打扮被形容似茉莉公主，更被網民形容似朱千雪，她對評價感開心，因很欣賞對方。而譚雅文以藍色泳裝亮相，展現完美六塊腹肌，擁有173公分身高，外型非常搶鏡。20歲袁文慧身兼演員及模特兒，被樂易玲指妝容比20歲成熟，她笑言卸妝後似「𡃁妹」，自認有不怕輸精神，今年選不到會繼續選到25歲，又表示會做擅長的事，若落選會考慮報讀藝員訓練班。

溫思婷被追問泳裝照

「百萬網紅」溫思婷以黑白泳裝亮相，身材均稱，她自我介紹時指粵語好困難，又表示以音標學粵語，再度親身示範「蕃茄醬牛腩麵」，她透露大學時曾兼職平面模特兒，新一期《東周刊》曝光溫思婷社交平台上大量泳裝私照，樂易玲亦有就此追問溫思婷，她口窒窒表示是到外地旅遊時拍下的泳裝照片。

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