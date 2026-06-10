港姐2026丨次輪47位佳麗全直擊 百萬網紅溫思婷捏鼻驗證秒速快閃 悉尼法律學霸姊妹內鬥

《2026香港小姐競選》今日（10日）在將軍澳電視城進行第二輪面試，經過首輪淘汰後，大會安排47位佳麗與傳媒見面，當中有7位新面孔來自海外，新面孔當中，有兩位姊妹花參與同屆《港姐》，20歲的盧蔚晴先首先亮相，她透露在悉尼大學修讀法律系，是位高材生，不過衣著方面要下點苦功，因有點似睡裙。至於盧蔚琳透露從溫哥華回港，今年22歲，談到名字聽起來非常熟，她說：「剛剛那位是我妹妹！」

新面孔登場鏡頭前展現自信

其他新面孔包括26歲的鄭文雅，從越南回港參選，從事會計行業、23歲陳景來回深圳是一位學生。而23歲周芳姿在港大讀碩士，26歲張芷明從事IT行業，以及墨爾本回港參選的27歲陳雨薇，繼續在鏡頭前展現自信。今年統籌經理姜偉在首輪面試上曾表示因時間較緊逼，第二輪面試三星期後啟程拍攝外景，8月底進行決賽。

相關閱讀：港姐2026丨次輪面試靚女逐個捉 24歲「頂頭大熱」Scarlett甜美現身冧爆 戰鬥格Bridget超低胸上陣搶盡風頭

次輪47位佳麗全直擊 Part I：

相關閱讀：港姐2026丨「深二代」溫思婷撞樣古佩玲 碩士畢業擁百萬粉絲 網照與真人唔同樣現「木偶鼻」？

溫思婷被質疑整容拒碰鼻證實

「百萬網紅」溫思婷今日以一身紅裙亮相，問到在社交平台上名為「溫思兒」？她表示，兩個稱呼都可以，問是否已向網民透露參選，她指大家都知道了。對於被質疑整容，她稱絕對沒有，有記者問她可以自己碰一下鼻證實？她即「O嘴」快步離開。而王韻婷表示不介意被家姐爆料，因為她比較少講話較文靜，但見傳媒時再被問到，是否如家姐所言多人追？她即現「天然呆」未懂回應，再被追問背後紋身意思？她表示：「係好好嘅意思！」便急步離場。莫家盈今年25歲，她透露曾在多倫多參選華姐，談到場外被影到衣服滑落？她表示是衣服問題，已處理好。而吳宛锶在場外被外影到衣服滑落，問會否怕走光？她聞走光二字即拉一拉衣服，問因減肥導致衣不稱身？她說：「我沒有減肥。」至於18歲李欣穎有與年齡不相稱的自信，身材亦非常搶鏡，問對身材有自信嗎？她表示一直有做運動，媽咪在參選上提點她，亦非常支持，因知道她喜歡幕前幕後，以及電影相關工作等。

次輪47位佳麗全直擊 Part II：