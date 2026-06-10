港姐2026丨次輪面試靚女逐個捉 24歲「頂頭大熱」Scarlett甜美現身冧爆 戰鬥格Bridget超低胸上陣搶盡風頭

《2026香港小姐競選》在6月2日展開了第一輪面試，當日84位參選佳麗於電視城首晤傳媒，當中不乏打扮性感、身材出眾的高質靚女，但風頭不敵「特別版」面試佳麗，她們以「驚艷」打扮，氣質獨特的外貌，在網上掀起話題。今日（10日）進行第二輪面試，大會安排佳麗們12時15分到達電視城，不過有多位面試佳麗提早抵達》，《星島頭條》現場直擊佳麗們進入電視城面試情況。

高質參賽者成功進入第二輪面試

不少高質參賽者成功進入第二輪面試，當中包括就讀城市大學工商管理系的27歲湯家琳，快將畢業的湯家琳對參賽表示有信心，並表示能進入第二輪面試感開心。家姐是前tvb員工、現年25歲的王韻婷（Rita）、身形高䠷的鄧匡閔（Ada）、《衝上雲霄》童星林穎彤順理成章再現身。

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Scarlett Li被外界封為今屆頂頭大熱

今日第二輪面試約有40人，今年24歲的Scarlett Li被外界封為今屆頂頭大熱，報稱現職可持續報告顧問的Scarlett曾在首輪面試表示自己對娛樂圈有濃厚興趣，希望藉今次港姐競選入行發展演藝行業。Scarlett的五官標緻，笑容甜美，身材Fit爆，現身瞬間成為話題人物，不過Scarlett表示十分緊張，由1至10計算的話，緊張程度達到7。27歲的湯家琳畢業於城市大學工商管理系，今日以露肩造型現身，她對再入圍好開心有信心。穿上性感黑色緊身低胸裙的25歲Bridget表示，花了很多時間去揀這條裙子，問她是否要性感？她說：「大會沒有這個要求，只是自己揀，（選這條裙是否要突出自己強項？）是突顯自己的氣質。袁文慧Naomi，有助手幫手參選，對於參選視為學習，問自覺水平如何？中上水平？名次不緊要。談到對演戲有少少經驗，唔覺得會因此特別優秀，廣東話方面會繼續提升。

27歲陳雨薇狂擺pose大方自信作答

第一次面試的27歲陳雨薇狂擺pose大方自信作答，她表示從墨爾本返港，是一位註冊社工，參選是希望大家知道有不同的美、開心的美、健康的美。她自認是尾班車，但不同年齡有不同的地方值得欣賞，不怕年紀大。對於入選隨緣，有機會參加已好開心，覺得很chill、很享受不緊張。鄧匡閔則憑藉170cm的高挑身材及服裝行業背景，展現出獨特的時尚觸覺，藍色長裙造型獲得不少好評。由媽媽陪同下到場的苗琪嘉Sofia對傳媒十分避忌不敢回答問題，當她步入電視城後，由媽媽回答傳媒說：「女兒年紀尚輕，從英國回來，從事服裝設計，也在香港做過一些時裝Show，這次參加港姐選美，想讓她學習增加自信心的訓練。」

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吳宛鍶莫嘉盈失手露出胸墊

仍然就讀心理學的19歲吳宛鍶由媽媽妹妹及舅父陪同下到場，問到妹妹是否也參加？吳宛鍶的媽媽說：「妹妹年幾還少未夠年齡參賽。」由於吳宛鍶所穿的粉色Tube裙，裙頭下滑導致露出兩邊胸墊，有旁觀的男士看到後直說：「跌咗出嚟好肉酸！」繼吳宛鍶露胸墊後，穿上黑色Tube裙26歲的莫嘉盈也失手露出胸墊，她表示，過往曾參加過多倫多華裔小姐選美，並獲得友誼小姐獎項，現在是英文老師，因為自己很鍾意教小朋友，問到是否想再奪得友誼小姐獎項？她說：「如果城市的話真的很榮幸，有兩個友誼小姐獎項證明我很受大家歡迎。哈哈！」

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